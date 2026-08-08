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  3. Мартинатора: В края останах без задна гума, помислих, че Ай ще ме изпревари

Мартинатора: В края останах без задна гума, помислих, че Ай ще ме изпревари

  • 8 авг 2026 | 19:11
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Хорхе Мартин не остана незасегнат от високата деградация на меката задна гума по време на спринта на „Сивлърстоун“, признавайки, че си е помислил, че ще загуби първото място от Ай Огура в самия край.

Това обаче не се случи и Мартинатора спечели третата си спринтова победа от началото на годината, триумфирайки с 1.5 секунди пред японския пилот на Тракхаус Априлия. След финала испанецът обърна специално внимание и на своя съотборник в Априлия Марко Бедзеки, който завърши трети, въпреки сериозните физически затруднения, които изпитва.

Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"

„През лятната пауза свърших много работа и това е резултат от нея, заслужаваше си. Наистина съм много щастлив. Какво мога да кажа за днес? Поздравления за всички в Априлия, поздравления за Марко, защото след последните контузии, които той получи, е лудост, че е на подиума.

„Днес беше трудно състезание, опитах се да карам възможно най-бързо и да контролирам гумата. В края останах без ресурс в задната гума и си помислих, че Ай ще ме настигне, но за щастие успях да запазя преднината. Още една спринтова победа, това е страхотно, още повече след лятната пауза“, обясни Мартинатора.

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Снимки: Gettyimages

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