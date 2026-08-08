Мартинатора: В края останах без задна гума, помислих, че Ай ще ме изпревари

Хорхе Мартин не остана незасегнат от високата деградация на меката задна гума по време на спринта на „Сивлърстоун“, признавайки, че си е помислил, че ще загуби първото място от Ай Огура в самия край.
Това обаче не се случи и Мартинатора спечели третата си спринтова победа от началото на годината, триумфирайки с 1.5 секунди пред японския пилот на Тракхаус Априлия. След финала испанецът обърна специално внимание и на своя съотборник в Априлия Марко Бедзеки, който завърши трети, въпреки сериозните физически затруднения, които изпитва.
Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
„През лятната пауза свърших много работа и това е резултат от нея, заслужаваше си. Наистина съм много щастлив. Какво мога да кажа за днес? Поздравления за всички в Априлия, поздравления за Марко, защото след последните контузии, които той получи, е лудост, че е на подиума.
„Днес беше трудно състезание, опитах се да карам възможно най-бързо и да контролирам гумата. В края останах без ресурс в задната гума и си помислих, че Ай ще ме настигне, но за щастие успях да запазя преднината. Още една спринтова победа, това е страхотно, още повече след лятната пауза“, обясни Мартинатора.
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Снимки: Gettyimages