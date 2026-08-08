Марко Бедзеки: Беше труден период, благодаря на всички, които бяха до мен

Марко Бедзеки беше изключително емоционален след края на спринтовата надпреварата на „Силвърстоун“, в която пилотът на Априлия завърши на третото място.

То дойде въпреки физическия дискомфорт, който италианецът изпитва в резултат на контузиите, които получи при падането си по време на квалификацията в Германия преди месец. За него това беше поредната неприятност в трудния период преди лятната пауза, в който той взе само 13 точки от четирите кръга в Унгария, Чехия, Нидерландия и Германия.

Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"

„Беше труден период, както, може би, можете да си представите. Така че беше важно да се върна и да се наслаждавам на карането и да, свършихме много добра работа. За мен е трудно да кажа какво чувствам точно сега, но искам да благодаря на целия отбор и на всичко, които остана близо до мен, работеха здраво с мен и да, много съм щастлив“, заяви Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google