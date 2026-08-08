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Ай Огура: Не бях сигурен дали ще финиширам с тази деградация

  • 8 авг 2026 | 19:01
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Ай Огура призна, че не е бил сигурен дали ще финишира спринта на „Силвърстоун“, заради неочакваната висока деградация на меката задна гума, която беше усетена от абсолютно всички пилоти на стартовата решетка.

Все пак японецът стигна до финала и мина втори покрай карирания флаг, изоставайки с 1.5 секунди от победителя Хорхе Мартин. По този начин пилотът на Тракхаус Априлия ограничи максимално загубите си в битката за световната титла в MotoGP през 2026 година.

Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"

„Стартът беше добър, но като цяло беше тежко. С деградацията на задната гума, не бяха сигурен дали ще мога да финиширам. Все пак успях да взема второто място, но имаме много работа за вършене преди състезанието“, каза Огура в типичния си обран стил.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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