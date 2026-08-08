Хорхе Мартин победи дуото на Тракхаус и грабна полпозишъна на "Силвърстоун"

Лидерът в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин завоюва своя втори полпозишън от началото на сезона в кралския клас, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Великобритания.

Мартинатора стигна до първата позиция на старта на „Силвърстоун“ с обиколка за 1:56.160, която той завъртя в самия край на квалификационната сесия. По този начин той подобри и абсолютния рекорд от 1:56.280, който беше поставен от съотборника му Марко Бедзеки във вчерашната официална тренировка.

MARTINATOR TAKES IT AT THE LAST SECOND 🦾



UNBELIEVABLE 🔥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/vYZkLlIzAj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026

По вчерашното постижение на Бедзеки слезе и Раул Фернандес от екипа на Тракхаус Априлия, който се размина със своя първи полпозишън в MotoGP за само 0.021 секунди. Неговият съотборник в сателитния екип на Априлия, Ай Огура, ще допълни първата редица, след като завърши на 0.189 зад Мартин.

Фабио Ди Джанантонио ще оглави втория ред пред Бедзеки и световния шампион Марк Маркес, който беше на предварителна първа позиция след първите излизания на пистата във втората фаза на квалификацията. Във второто си излизане обаче испанецът не успя да подобри своя резултат от 1:56.527 и загуби общо пет позиции.

Неговият брат Алекс ще стартира от седмото място, а компания на пилота на Грезини Дукати на третата редица ще правят Франко Морбидели и Педро Акоста. Икер Лекуона, който кара на мястото на контузения Фермин Алдегер в състава на Грезини Дукати, направи отлична квалификация и ще стартира десети пред Джак Милър и Жоан Мир, които ще допълнят четвъртия ред.

В края на първата фаза на квалификацията най-бърз с време от 1:57.173 беше Морбидели, който изпревари с 0.210 Лекуона и двамата продължиха към решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана победителят в квалификацията на „Силвърстоун“ миналата година Фабио Куартараро, който завърши на 0.050 зад Лекуона и ще трябва да стартира 13-ти.

Световният шампион за 2021 даде абсолютно всичко от себе си, за да се класира за втората фаза на квалификацията, но дори и неговите способности не бяха достатъчни, за да се пребори с недостатъците на мотора на Ямаха. До французина на петата редица ще застанат Диого Морейра и Лука Марини, а шестия ред зад тях ще оглави Франческо Баная.

Quartararo ONLY JUST missed the last Q2 spot 🤏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/7lEEepFHM9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 8, 2026

За пилота на Дукати днешната квалификация е най-слабата от началото на сезона в MotoGP, като той остана на цели 0.718 зад Морбидели. Двукратният световен първенец изпитваше сериозни затруднения с поведението на своята машина, най-вече в спиранията, което не му позволи да се пребори за нещо повече от 16-то място на старта.

Баная ще раздели шестата редица с Алекс Ринс и Брад Биндър, а зад тях от седмия ред ще потеглят Енеа Бастианини, представителят на домакините Кал Кръчлоу и Пол Еспаргаро. На последната осма редица ще се наредят Топрак Разгатлиоглу и участващият с „уайлд кард“ тестови пилот на Ямаха Аугусто Фернандес.

Уикендът за Гран При на Великобритания, 12-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 18:00 часа българско време със спринта на „Силвърстоун“, който ще бъде с продължителност от 10 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages