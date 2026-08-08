Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Силвърстоун"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Ай Огура и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 220 точки Ай Огура – 203 Марко Бедзеки – 193 Марк Маркес – 191 Фабио Ди Джанантонио – 189 Раул Фернандес – 159 Педро Акоста – 152 Франческо Баная – 143 Алекс Маркес – 93 Лука Марини – 79 Фермин Алдегер – 76 Енеа Бастианини – 76 Брад Биндър – 64 Фабио Куартараро – 55 Диого Морейра – 48 Франко Морбидели – 48 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 29 Алекс Ринс – 21 Джак Милър – 19 Топрак Разгатлиоглу – 12 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 5 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Пол Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"

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Снимки: Sportal.bg