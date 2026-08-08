Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Ай Огура и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 220 точки
Ай Огура – 203
Марко Бедзеки – 193
Марк Маркес – 191
Фабио Ди Джанантонио – 189
Раул Фернандес – 159
Педро Акоста – 152
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 93
Лука Марини – 79
Фермин Алдегер – 76
Енеа Бастианини – 76
Брад Биндър – 64
Фабио Куартараро – 55
Диого Морейра – 48
Франко Морбидели – 48
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 29
Алекс Ринс – 21
Джак Милър – 19
Топрак Разгатлиоглу – 12
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 5
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Пол Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Снимки: Sportal.bg