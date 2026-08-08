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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Силвърстоун"

  • 8 авг 2026 | 18:40
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Силвърстоун“, който беше спечелен от Хорхе Мартин пред Ай Огура и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 220 точки

  2. Ай Огура – 203

  3. Марко Бедзеки – 193

  4. Марк Маркес – 191

  5. Фабио Ди Джанантонио – 189

  6. Раул Фернандес – 159

  7. Педро Акоста – 152

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 93

  10. Лука Марини – 79

  11. Фермин Алдегер – 76

  12. Енеа Бастианини – 76

  13. Брад Биндър – 64

  14. Фабио Куартараро – 55

  15. Диого Морейра – 48

  16. Франко Морбидели – 48

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 29

  19. Алекс Ринс – 21

  20. Джак Милър – 19

  21. Топрак Разгатлиоглу – 12

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 5

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Пол Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0

  29. Лоренцо Савадори – 0

Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
Хорхе Мартин с категорична победа в спринта на "Силвърстоун"
 Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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