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Марк Маркес разкри защо е толкова далеч от челото на "Силвърстоун"

  • 8 авг 2026 | 13:15
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Марк Маркес призна, че вече не може да компенсира слабостите си на пистата „Силвърстоун“, тъй като е „по-бавен“ в завоите, които са били негова силна страна по време на миналогодишната Гран При на Великобритания.

Пилотът на Дукати завърши на далечното шесто място в петъчната официална тренировка, на повече от 0.7 секунди зад Марко Бедзеки, който оглави класирането с Априлия. Още по-обезпокоително бе, че той изостана с над 0.3 от Фабио Ди Джанантонио с Дукати на VR46, докато брат му Алекс също изглеждаше бърз, въпреки че финишира малко зад него в класирането.

Бедзеки с рекорд в официалната тренировка на „Силвърстоун“
Бедзеки с рекорд в официалната тренировка на „Силвърстоун“

В края на деня Маркес разкри, че стилът му на каране го прави уязвим на бързи и плавни писти като „Силвърстоун“. Но докато в предишни години е успявал да компенсира този дефицит, възползвайки се от силните си страни, физическото му състояние вече не му позволява да го прави през 2026 година.

Запитан защо е следвал брат си Алекс, който кара за Грезини, Марк Маркес отговори: „Научих, че в някои участъци той е супер бърз и когато се опитах да го копирам и да го следвам, беше дори по-зле, защото прекалих с карането и губех още повече.

„Такъв е характерът на пилота. На 33 години мога да се адаптирам донякъде, но моят стил на каране си е моят стил на каране. С моя стил на каране, от 2013 насам, съм силен на едни и същи писти. Така че в тези плавни завои изпитвам затруднения.

„Миналата година изпитвах трудности в същите участъци [на „Силвърстоун“] като тази година, но успявах да наваксам при смяната на посоката или нещо подобно. Тази година не. Тази година имам проблеми в същите точки, но в тези, в които бях силен миналата година, съм малко по-бавен, знаем причината [контузията в рамото].

„Нека видим дали ще се справим и ще се опитаме да се насладим на уикенда. Позицията няма значение.“

В преследването на десета световна титла, Маркес е разработил ясна стратегия да се възползва от големите възможности на писти, на които традиционно е силен, като същевременно ограничава щетите на трасета като „Ассен“ и „Силвърстоун“. Въпреки това испанецът призна, че му предстои много работа, за да пробие дори в топ 5 на британското трасе.

„Вчера говорихме как плавните завои са най-силната страна на мотоциклета за Априлия, особено на писти като „Ассен“ или тук.

„Но ние работим в добра посока, опитвайки се да намерим най-доброто. В момента [Дукати] са далеч от подиума, но по-близо до топ 5 – но аз не съм в топ 5. Така че трябва да работим, за да се опитаме да бъдем в този топ 5.

„Имам малко повече потенциал от „Ассен“. В подобна позиция съм. Но се чувствам малко по-оптимистично настроен, отколкото в „Ассен“, обясни Маркес.

33-годишният пилот подчерта, че както Ди Джанантонио, така и Алекс Маркес имат предимство пред него, но нито един от тях не е в позиция да се бори с Априлия за първото място.

„Алекс и Диджиа са бързи. Те са супер бързи, но Априлия е малко по-бърз или малко по-постоянен. Така че, ще видим.

„Разбира се, мотоциклетите имат силни и слаби страни. Вече разбрахме през целия този сезон, че там, където има плавни завои, Априлия са по-бързи от нас, а в завоите тип „спри-тръгни“ ние сме по-бързи от тях.

„Но както видяхме днес, ние не сме най-бързият Дукати, така че ще се опитаме да работим“, завърши световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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