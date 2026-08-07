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Саръбоюков: Този път нямам очаквания, защото преди не се сбъдваха

  • 7 авг 2026 | 20:14
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Саръбоюков: Този път нямам очаквания, защото преди не се сбъдваха

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков заяви, че няма да си поставя конкретни цели преди участието си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Родният състезател предпочита да не се обвързва с очаквания, след като досегашният му опит показва, че те често не се оправдават.

Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков
Българският отбор за Европейското в Бирмингам: Божидар Саръбоюков

"Всеки път, когато имам очаквания, те не се сбъдват. Затова този път нямам никакъв резултат в главата си. Не смятам да се ограничавам“, сподели Саръбоюков в интервю за БГНЕС.

Той призна, че влиза в европейския шампионат след изключително натоварен сезон, който не му е позволил да проведе пълноценен тренировъчен цикъл.

"Последната ми тренировка беше преди Диамантената лига в Китай. Това беше преди повече от два месеца. Сезонът ми беше доста натоварен“, обясни българският национал.

Въпреки това Саръбоюков е мотивиран да даде най-доброто от себе си срещу елита на европейската лека атлетика.

"Всички най-добри ще бъдат там. Ще бъде като световно първенство. Искам просто да се представя добре, а с какво ще ме запомнят хората – това не ме интересува“, каза още той.

Европейското първенство в Бирмингам ще събере водещите атлети на континента, а конкуренцията в дисциплината на Саръбоюков се очаква да бъде една от най-силните на шампионата.

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