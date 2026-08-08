Християн Касабов стигна полуфиналите на 110 метра с препятствия на Световното до 20 години

Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ). Европейският вицешампион в тази възрастова група от Тампере 2025 завърши трети в пета серия с време от 13.56 секунди (+0.9 м/сек) и по право си осигури място сред полуфиналистите. Той е 18-и в общото подреждане от 55 стартирали.

Битката за финала е тази нощ от 3:40 часа българско време.

В същата дисциплина Мартин Танев спря хронометъра на 14.22 секунди (+0.5 м/сек) и не успя да се класира за полуфиналите. Той е 50-и в класирането на пресявките.

Ива Деливерска остана шеста в своята серия на 100 метра с препятствия при девойките. Националната шампионка в дисциплината финишира за 13.93 секунди (+0.1 м/сек) и не успя да продължи напред.

В сериите на спринта на 200 метра Радина Величкова се нареди пета в седма серия с 23.97 секунди (+1.1 м/сек) и не се класира за полуфиналите. Тя е 34-а в общото класиране от 75 състезателки.

Сияна Бръмбарова завърши с 1.72 метра участието си в квалификацията на скока на височина. С този резултат тя не успя да намери място във финала. Българката е 22-а в пресявките, след като записа 1.68 от първи опит, 1.72 от втори и направи три фаула на 1.76 метра. Преди ден Бръмбарова се нареди 14-а в квалификацията на скока на дължина.

По-късно тази нощ са двата финала с българско участие - в хвърлянето на чук с Димо Андреев и на троен скок със Зинга Барбоза Фирмино.

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