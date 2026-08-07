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Тейлър и Максуел с двоен американски триумф на 100 метра на Световното до 20 години

  • 7 авг 2026 | 12:42
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Тейлър и Максуел с двоен американски триумф на 100 метра на Световното до 20 години

Американците Тейт Тейлър и Миа Максуел спечелиха титлите в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн.

Тейт Тейлър се утвърди като най-изявения спринтьор в света до 20 години, след като счупи границата от 10 секунди и спечели титлата на 100 метра при мъжете с време 9.94 секунди. С това постижение той се нареди на пето място във вечната световна ранглиста за юноши под 20 години и стана първият американец, спечелил световната корона в тази дисциплина след Ноа Лайлс през 2016 г.

Гари Кард от Ямайка, единственият друг спринтьор под 20 години с време под 10 секунди през сезона, взе среброто с 10.05. Бронзът отиде при Марко Ферейра от Южна Африка с 10.16 секунди. С този медал Южна Африка продължи серията си, излъчвайки медалист в спринта на 100 метра при мъжете в четири поредни световни първенства до 20 години.

"Имаше някои корекции, които исках да направя след полуфиналите, и мисля, че ги изпълних доста добре“, заяви Тейлър. "След като направих добър старт, знаех, че ще се получи силно бягане, със сигурност.“

Малко по-късно Миа Максуел оформи американския дубъл, като триумфира във финала при жените с 11.14 секунди. С победата си тя прекъсна осемгодишната доминация на ямайските спринтьорки в тази дисциплина и донесе на САЩ първа титла при жените на 100 метра след тази на Кандис Хил през 2016 г.

Световната лидерка за сезона Шаноя Дъглас от Ямайка трябваше да се задоволи със среброто. Кели Дуала от Италия, която миналия месец спечели сензационно злато на 100 метра на Европейското първенство до 18 години в Риети, взе бронза с 11.27 секунди. Едва на 16 години, тя стана първата италианка с медал от световно първенство до 20 години в тази дисциплина.

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Снимки: Imago

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