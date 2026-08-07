Одира срещу Веро и Брьодерс-Бол в Лозана

Световната шампионка на 800 метра Лилиан Одира ще се изправи срещу швейцарската звезда Одри Веро и нидерландската състезателка Фемке Брьодерс-Бол на Диамантената лига в Лозана на 21 август.

Кенийката се надява да постигне още една диамантена победа през сезона, след като в Юджийн миналия месец победи световната рекордьорка в зала Кийли Ходжкинсън.

Веро и Брьодерс-Бол също правят силен сезон до момента. Швейцарката подобри рекордите на Диамантената лига в Стокхолм и Париж, а освен това стана и третата най-бърза жена в историята на дисциплината.

Брьодерс-Бол пък направи смяна на дисциплините тази година, като от 400 м/пр се ориентира към 800 м, която пък се очертава като една от най-конкурентните дисциплини при жените в последно време. Тя завърши втора на турнирите от веригата в Париж и Лондон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages