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Том Аспинал беше прецакан, смята Джо Роугън

  • 7 авг 2026 | 18:09
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Том Аспинал беше прецакан, смята Джо Роугън

Джо Роугън смята, че Том Аспинал е бил подложен на несправедливи критики след UFC 321. Първата защита на титлата на шампиона на UFC в тежка категория срещу Сирил Ган през октомври миналата година в Абу Даби завърши без резултат, след като Аспинал беше бръкнат в очите и не успя да продължи двубоя.

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Аспинал, който има баланс от 15 победи и 3 загуби в ММА и 8 победи и 1 поражение в UFC, трябваше да претърпи две операции на очите. Въпреки това мнозина го обвиниха, че е преувеличил сериозността на уврежданията.

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„С него постъпиха несправедливо“, заяви Роугън за Аспинал в скорошен епизод на подкаста „The Joe Rogan Experience“. „Наистина го прецакаха жестоко заради този мач. Начинът, по който хората му се ядосаха, че двубоят беше прекратен заради бъркането в очите, направо ме побърка.

Какво очаквате да направи човекът? Той защитава титлата в тежка категория. Бъркат му в очите, не може да вижда, а оттогава претърпя две операции. Ако погледнете самото нарушение, Ган беше забил пръсти до кокалчетата в очната му кухина.“

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Очаква се Аспинал отново да се изправи срещу Ган, който има баланс от 14 победи и 2 загуби в ММА и 11 победи и 2 поражения в UFC. Междувременно французинът спечели временната титла, след като през юни победи Алекс Перейра на UFC Freedom 250. Роугън е възмутен от твърденията, че Аспинал е можел да продължи двубоя срещу Ган.

„Просто мразя начина, по който реагираха феновете – и става дума за случайните зрители, за онези идиоти“, каза Роугън. „Аз си мислех: „Боже, проявете малко разбиране към човека. За малко да му извадят окото.“ Ган буквално беше забил пръсти до кокалчетата в очите му.

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Някой да смята, че Аспинал е трябвало да продължи да се бие само с едното око – „На кого му пука, продължавай да се биеш“ – е пълна лудост. Срещу него беше извършено нарушение. Това не се случи заради удар с юмрук, ритник или лакът, а заради непозволено действие. Затова двубоят трябваше да бъде прекратен точно по начина, по който беше, и всички би трябвало да го разберат. Вината не беше негова, а на съперника му.“

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