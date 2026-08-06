Новата професионална лига по граплинг "Team Quest" стартира на 25-и октомври

Стратегическо партньорство между LG Sports и Red Donkey постави началото на "Team Quest" – нова професионална лига по граплинг, в чийто център ще бъдат отборната стратегия, решенията на капитана и способността на атлетите да действат като едно цяло.

"Team Quest" е създадена с амбицията да представи различен модел на граплинг надпревара и да изгради разпознаваема платформа за атлети, отбори, партньори и публика. За разлика от традиционните индивидуални формати, тук всеки участник ще бъде част от общ план, а неговото представяне ще има пряко значение за развитието на целия отбор.

В "Team Quest" няма да бъде достатъчно един атлет да следва единствено собствената си тактика. Капитанът и всички членове на отбора ще трябва да изградят обща стратегия, съобразена със силните страни на отделните участници, техните възможни съперници и предварително определения ред на преборванията.

Подборът на атлетите, разпределението на ролите, редът на излизане, решенията на капитана и способността на всеки участник да изпълнява отборния план ще бъдат ключови за крайния резултат. Една правилна стратегическа промяна ще може да обърне развитието на цялата среща, а всяко преборване ще бъде част от по-голяма отборна битка.

Лигата ще предоставя и реална възможност за професионално и кариерно развитие. Паричните награди и индивидуалните хонорари ще позволят на атлетите не само да се представят пред по-голяма публика, но и да получават финансова подкрепа за своята подготовка, тренировъчен процес и бъдещо развитие.

По този начин "Team Quest" ще изгради среда, в която силното представяне може да доведе до нови участия, по-голяма разпознаваемост, партньорства и постепенно изграждане на професионален път в граплинга.

„Създаваме "Team Quest" с идеята да дадем по-голяма сцена на атлетите и да изградим формат, който носи емоция, напрежение и ясна отборна идентичност. Тук няма да бъде достатъчно да бъдеш силен индивидуално. Всеки атлет трябва да разбира общата стратегия, да изпълнява решенията на капитана и да се бори за резултата на целия отбор. Искаме всяко преборване да има значение и всяко стратегическо решение да може да промени развитието на срещата. За нас е важно атлетите да виждат и реална професионална перспектива – да изграждат име, да развиват своята кариера и да получават възнаграждение за труда и подготовката си“, посочва Любомир Геджев, основателят на "LG Sports and Entarteinment".

„Както в бизнеса, така и във всяко голямо начинание, успехът идва с много воля, работа и дързост. Радваме се, че водещи брандове в бойните дисциплини избират да работят с нас. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, а нашите наистина са големи. Всеки следващ ден е ново предизвикателство, но и стъпка към върха. Като водеща компания в създаването и провеждането на мащабни събития през последните години в България, навлизаме уверено и в тази сфера – с амбиция, ясна визия и готовност за дългосрочни проекти. Щастливи сме от партньорството с LG Sports и вярваме, че "Team Quest" ще представи нови възможности и съдържание на още по-високо ниво“, добавя Алекс Тодоров, изпълнителен директор на Red Donkey.

Партньорството между LG Sports и RedDonkey обединява опит, ресурси и обща визия за развитието на граплинга и създаването на нови възможности за атлетите.

"Team Quest" ще позволи на всеки отбор да изгради собствена идентичност, стил и стратегически подход. Капитаните ще трябва да подбират правилния състав, да определят най-подходящия ред на преборванията и да вземат решения, които поставят интереса на отбора пред индивидуалните предпочитания.

Първото издание на "Team Quest" вече има официална дата и място – 25 октомври 2026 г. в залата на Международно частно училище „Свети Георги“.

В следващите дни организаторите ще представят подробна информация за правилата, структурата на отборите, начина за кандидатстване, реда на преборванията, наградния фонд и всички останали детайли, свързани с първото издание.

Билетите ще се продават ексклузивно в мрежата на kupibileti.bg.

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