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Британската полиция потвърди: Боксьори от Уганда са в неизвестност след Игрите на Британската общност

  • 7 авг 2026 | 15:56
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Британската полиция потвърди: Боксьори от Уганда са в неизвестност след Игрите на Британската общност

Полицията в Обединеното кралство потвърди, че членове на угандийския отбор по бокс са в неизвестност, след като са участвали в Игрите на Британската общност в Глазгоу.

В изявление на полицията в Шотландия се казва, че са "получени сигнали за няколко атлети, които са в неизвестност“ и че се провеждат "разследвания“ в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи.

Около 3000 спортисти от 74 нации се състезаваха на Игрите на Британската общност през 2026 г. в най-големия град на Шотландия, като церемонията по закриването се проведе в неделя.

Само двама от шестимата членове на угандийския боксов отбор са се завърнали в Уганда, съобщи президентът на Угандийската боксова федерация Моузес Муханги пред агенция АФП в Кампала след пристигането на първите атлети във вторник вечерта.

Моузес уточни, че тези, които не са се прибрали, са капитанът на отбора Нуху Бате, както и още един мъж и две жени от тима.

Сред завърналите се у дома боксьори е и внукът на бившия угандийски диктатор Иди Амин – Азиз Абдул, който беше дисквалифициран за удар с глава в четвъртфиналния си мач.

Моузес заяви, че е "твърде рано да се каже, че четиримата боксьори са изчезнали“, като отбеляза, че британските визи на спортистите все още са валидни и членовете на отбора са свободни да посещават приятели и роднини.

Той добави, че няколко членове на отбора е трябвало да се завърнат "по-късно тази седмица“, а други – през уикенда.

"Твърде рано е да го наричаме изчезване. Нека изчакаме визите им да изтекат“, каза Моузес.

Според регионални медии се съобщава и за пакистански боксьор, който също не се е прибрал у дома по график.

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