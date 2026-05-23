Том Аспинал даде яснота за завръщането си

Том Аспинал брои дните до завръщането си в октагона, въпреки че не всички изглежда вярват в сериозността на травмата му.

Настоящият период е труден за Аспинал в ролята му на шампион в тежка категория. Той беше издигнат от временен до безспорен носител на титлата след оттеглянето на Джон Джоунс през юни 2025 г. Първата защита на пояса му обаче завърши катастрофално, след като претендентът Сирил Ган го бръкна в очите му още в първия рунд. Това доведе до прекратяване на мача. Ситуацията се усложни допълнително, тъй като Аспинал все още се възстановява от получените наранявания.

Първоначално изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт омаловажи сериозността на контузията на боеца, но по-късно уточни, че не е имал намерение да казва „нищо негативно“ за него. Въпреки това двамата все още не са на едно мнение.

„Той не го каза с тези думи, но намекна за това“, коментира Аспинал критиките на Уайт в интервю за Fight Your Corner. „Щеше ми се да беше така. Беше гаден период. Както казахте, ако не се биеш, не печелиш. Така че не стоя тук за забавление. Иска ми се да се бия. Иска ми се да участвам в тези големи събития и големи вечери. Не съм работил от 10-годишен, за да стоя отстрани.“

Докато Аспинал и Уайт изглежда изглаждат различията си, скорошен бизнес ход от страна на боеца добави нов елемент към ситуацията. Аспинал подписа мениджърски договор с шефа на "Matchroom Boxing", Еди Хърн, който често е влизал в закачливи спорове с Уайт, включително и по повод на боксовата промоция на Уайт – Zuffa Boxing. Този ход обаче предизвика и някои съвсем реални разговори между двамата промоутъри за евентуален двубой помежду им, идея, която Уайт впоследствие отхвърли.

Аспинал е имал своите притеснения, че може да се превърне в пионка в конфликта между Хърн и Уайт, но засега отношенията му с новия му мениджър са добри.

„Имах известни притеснения, но след като изяснихме фините детайли на отношенията ми с "Matchroom", бях доволен и подписах дългосрочен договор“, каза Аспинал. „Щастлив съм от решението си. Имам много познати, като Тони и други, които са работили с "Matchroom". Никой, когото познавам лично, не е казал лоша дума за тях, а такива неща имат голямо значение за мен. Освен това, когато се срещнах с Еди, Франк Смит и останалата част от екипа, понякога сядаш с някого и си мислиш, че може да се получи добре, но просто не си допадате лично. Когато обаче се срещнахме, всичко изглеждаше наред от самото начало, така че го направихме“, добави той.

Независимо от коментарите на Уайт или когото и да било друг, основният въпрос остава: кога Аспинал ще се бие отново?

В негово отсъствие Алекс Перейра и Сирил Ган ще се изправят един срещу друг за временната титла в тежка категория на събитието UFC Белия дом на 14 юни, като се очаква Аспинал да се бие с победителя. Шампионът се надяваше да може да даде конкретен срок за завръщането си, но тези планове отново са в изчакване.

„Току-що минах последния си преглед“, обясни Аспинал. „Всъщност мислех, че ще получа разрешение да правя спаринги и да се бия веднага, но лекарите казаха, че ми дават още няколко месеца. Просто чакам, защото клетките в окото се нуждаят от малко повече време, за да заздравеят. Веднага щом се възстановят, би трябвало да съм готов за битка.“