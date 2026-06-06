Еди Хърн за Аспинал: Да не си посмял да се биеш за тези смешни пари

Британският боксов промоутър Еди Хърн заяви, че е посъветвал шампиона на UFC в тежка категория Том Аспинал да не се бие с победителя от мача за временната титла следващата седмица в Белия дом при настоящите условия на договора си.

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На пресконференция в петък в Дъблин Хърн — който е председател на Matchroom Boxing и има мениджърски договор с Аспинал — каза, че UFC дори не е изпратила покана на Аспинал да присъства на събитието в Белия дом, въпреки че по план той трябва да се изправи срещу победителя от подглавния мач между Алекс Перейра и Сирил Ган. Хърн добави, че ако зависи от него, обединителен двубой при настоящия договор на Аспинал никога няма да се състои.

„Няма да позволя на Том Аспинал да се бие за такива пари, каквито са записани в договора му“, каза Хърн пред репортери. „Да участваш в мач срещу Перейра или Ган буквално за една петдесета от приходите на това шоу — м*йната му. Няма да му позволя да го направи. Време е тези UFC бойци да спрат да бъдат балъци и да започнат да разбират, че тези хора се възползват от тях. Те заслужават повече. Моят съвет към Том Аспинал ще бъде: "Да не си посмял да приемеш този мач за парите, които са в договора ти."

Аспинал, 33-годишен, беше издигнат до безспорен шампион на UFC в тежка категория преди една година, когато тогавашният защитаващ титлата Джон Джоунс реши да се оттегли от ММА, вместо да се изправи срещу него в обединителен двубой. Отношенията между UFC и английския шампион на организацията на моменти са били напрегнати, особено след като Аспинал получи травми и на двете очи по време на мача си срещу Ган миналия октомври. Аспинал претърпя няколко операции и едва наскоро поднови леки тренировки.

Аспинал подписа мениджърски договор с Хърн през март. Новината привлече внимание, тъй като Хърн е във все по-остра словесна война с изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, откакто боксовата звезда Конър Бен напусна Matchroom Boxing, за да подпише изненадващ договор с Zuffa Boxing на Уайт.

Според източници UFC е договорила няколко големи сделки с бойци под договор, включително шампиони, през 2026 г. — отчасти заради преминаването на компанията от традиционния pay-per-view модел към Paramount+. Договорът на Аспинал вероятно е сред тези, които ще трябва да бъдат променени, но участието на Хърн и публичните му коментари вероятно ще добавят нов пласт към този процес.

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