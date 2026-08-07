БФ Борба отстрани от националния отбор състезател със спрени права заради допинг

Българска федерация по борба е отстранила от националния отбор в класически стил състезател, уличен в употребата на допинг, съобщават от организацията. По сведения на Международната агенция за тестване от последния месец борецът, дал положителна проба преди турнир в Монголия, е Дейвид Димитров.

"На 30 юни 2026 г. в централата на Българската федерация по борба (БФ Борба) е постъпило официално уведомление от Международната агенция за тестване (International Testing Agency – ITA) за неблагоприятен аналитичен резултат от допинг контрол на състезател от националния отбор по класическа борба", пишат от организацията.

"В съответствие с антидопинговите правила на Международната федерация по борба (UWW) и Световната антидопингова агенция (WADA), на състезателя е наложено задължително временно спиране на състезателните права до приключване на производството по случая. В резултат на това той е изваден от състава на националния отбор на България и от юли 2026 г. не участва в подготовката и състезанията на представителния тим.

"Съгласно процедурата на ITA, спортистът има право да поиска анализ на Б пробата. Ако такъв анализ бъде поискан и потвърди резултата от А пробата, производството продължава като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Ако състезателят не поиска анализ на Б пробата, случаят също продължава като потвърдено нарушение. Спортистът има право да представи своите обяснения по случая, както и да обжалва наложеното временно спиране на състезателните си права и да поиска неговата отмяна по реда, предвиден в действащите антидопингови правила.

"БФ Борба заявява категорично, че провежда политика на нулева толерантност към употребата на забранени вещества. Треньорските щабове на всички национални отбори към БФ Борба стриктно спазват изискванията на Световния антидопингов кодекс, правилата на Световната антидопингова агенция (WADA), Международната агенция за тестване (ITA) и Международната федерация по борба (UWW).

"БФ Борба последователно провежда информационна и превантивна политика по отношение на антидопинговите правила и напомня, че всеки състезател носи лична и индивидуална отговорност за всичко, което попада в неговия организъм, както и за евентуалната употреба на забранени вещества и стимуланти.

"Федерацията ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните международни и национални антидопингови органи и ще спазва стриктно всички процедури до окончателното приключване на случая".

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