Симеон Наковски: Преди 4-5 години мечтаех за SENSHI, битката ми там е признание

Един от най-добрите и най-популярните български кикбоксьори Симеон Наковски беше специален гост в "Sportal Fight Club" преди участието си на голямата бойна галавечер SENSHI 33 във Варна на 5 септември.

Четирима български бойци ще се бият на арената на SENSHI 33

За Наковски това ще е първо участие в международната верига, като той ще бъде част от програмата на супер битките. На SENSHI 33 ще гледаме още трима българи - Огнян Мирчев, Жулиен Риков и Едуард Алексанян, който пък ще бъде част от Grand Prix турнира в тежка категория.

"Това ще бъде първото ми участие на SENSHI", каза Наковски в студиото на Sportal.bg. "За мен е голяма чест и отговорност да оправдая доверието, което ми гласуват, и да се кача на такъв голям ринг с толкова много добри бойци. Наистина съм много щастлив, че нещата се развиха така. Потърсиха ме организаторите и ми предложиха да взема участие. Трябваха ми около 20 секунди, за да дам отговор. Веднага приех. Всичко е на друго ниво.

Това, което много ме впечатли, е, че около час след моето потвърждение вече знаех кой ще бъде противникът. Показаха ми го и отново ме попитаха дали искам двубоя. След още половин час ми се обадиха и казаха: „Мачът е готов, ще участваш“. Всичко се случи в рамките на два-три часа.

Бил съм на четири-пет техни лагера и наистина съм очарован — от отношението, от условията, от абсолютно всичко. Всичко е изпипано до последния детайл. Настаняват ни в хубави хотели. Храната е чудесна — няма какво повече да искаш. Организацията е страхотна. Вземат те от хотела, карат те до залата и тренираш с много сериозни имена в този спорт. Това са легенди, които сме гледали като малки по телевизията. Никога не съм си представял, че тренировка може да ми бъде водена от Семи Шилт, Анди Зауер или Алберт Краус. Това са хора, които дотогава бях виждал само по телевизията. Благодарение на SENSHI не само аз, а много български бойци, както и състезатели от цял свят, получават възможност да тренират рамо до рамо с тях.

На всяка галавечер и на всеки лагер на SENSHI те са много ангажирани с целия процес. Личното ми мнение е, че са много земни хора. Не са си вдигнали главите и не отказват да ти отговорят, когато ги попиташ нещо. Когато съм ги молил за снимка, винаги са се отзовавали. Снимат се, пускат по някоя шега и допринасят атмосферата да бъде още по-приятна. Не го усещаш толкова като лагер. Хем научаваш много, хем се докосваш до тези хора, хем ти остава спомен за цял живот.

SENSHI 33 идва на 5 септември с Grand Prix в тежката дивизия

Засега всичко върви по план. Да чукна на дърво, нямам травми. Надявам се да успея да се опазя. Подготовката върви добре. Ще я завърша във Варна. Там ще проведа остатъка от нея в SENSHI Gym при Владимир Вълев-Питбула. Надявам се на 5 септември да изляза, да покажа най-доброто от себе си и да оправдая доверието, което ми гласуват.

Лично аз определям 2026-а като една от най-успешните, защото през май станах европейски шампион в Испания. За мен 2026-а е най-успешната ми година като спортист. Ако добавим победа на SENSHI, вече със сигурност няма да има смисъл от въпроса дали това е най-успешната ми година.

Просто не трябва да бързаш и да изпреварваш късмета си. Всяко нещо се случва в точното време и на точното място. За никого не е тайна, че още преди четири-пет години мечтаех да играя на SENSHI. Ходил съм на техни лагери и съм гледал всяка галавечер по телевизията. Мечтаех да стигна до този ринг.

Това, че съм направил пет нокаута в предишните ми пет битки, не означава, че съм си вдигнал главата и си мисля, че съм голям нокаутьор. Знам, че битката ми на SENSHI ще бъде наистина много трудна, и се настройвам за тежък бой. Вечер, когато си легна, се настройвам, че ще бъде тежко, че ще получавам удари и ще трябва да ги връщам. Настройвам се, че ме очакват три рунда война. При SENSHI може да има и допълнителен рунд. Включвам и това в подготовката си и тренирам така, че да бъда готов и за него. Настройвам се за много труден мач, за да бъда фокусиран. Ако спечеля с нокаут, ще бъде нещо уникално за мен и много ще се радвам, но най-важното е да спечеля. Не държа да бъде с нокаут. Просто искам да победя и да покажа, че притежавам качествата да бъда на този ринг и съм заслужил мястото си там.

Радвам се, че от SENSHI са ме забелязали. Казвал съм и друг път, че нямам амбиции за Glory, ONE и така нататък. За мен SENSHI е много голямо признание за целия труд, който съм положил. Радвам се, че ще стъпя на този ринг заедно с бойците, които ще участват в галата. Легендите отново ще бъдат там. Ще бъдат рефери и ще бъдат около ринга. За мен това е признанието. Не държа на друго признание.

Бих поканил всички любители на бойните спортове, а и не само тях, да дойдат във Варна на 5 септември, на плажа, където ще се проведе галавечерта. Атмосферата е прекрасна. Нека се насладят на равностойни и качествени битки и да подкрепят мен, Едуард, Оги и Жулиен — четиримата български участници, както и чужденците. Всички са на ниво, на което заслужават да бъдат подкрепени и гледани. Така че нека всички заповядат. Наистина ще бъде страхотно зрелище", завърши Наковски пред Sportal.bg, a пълното му интервю вижте във видеото.

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