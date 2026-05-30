Еди Хърн предизвика Дейна Уайт да освободи Том Аспинал от договора му с UFC

Еди Хърн отново хвърли ръкавицата на Дейна Уайт, отправяйки ново предизвикателство към президента на UFC.

Шефът на "Matchroom Boxing" и главният изпълнителен директор на UFC често влизат в словесни сблъсъци през последните няколко месеца. Уайт рекламира новата си боксова организация "Zuffa Boxing" като революционна за индустрията, докато Хърн омаловажава влиянието на последния проект на Уайт в бойните спортове. Напрежението ескалира дотам, че двамата дори обсъждаха възможността да се бият помежду си, въпреки че Уайт впоследствие се отдръпна от тази идея, за разочарование на Хърн.

Битката в заседателните зали обаче продължава. Последният удар на Хърн е предизвикателство към Уайт да освободи шампиона на UFC в тежка категория Том Аспинал, който подписа договор за мениджмънт с агенцията на Хърн, "Matchroom Talent Agency". Според Хърн, ако Уайт наистина иска най-доброто за Аспинал, тогава трябва да му позволи да получи заплащането, което заслужава.

„Едно нещо, което наистина ми направи впечатление от коментарите му, беше, когато Конър Бен подписа със Zuffa. Той каза: „Еди трябва да иска бойците да печелят колкото се може повече“, заяви Хърн пред iFL TV. „Спомняте ли си това? „Той трябва да се радва за Конър Бен, че изкарва повече пари“. Замислих се над тези думи и мисля, че имам идея. Бих искал Дейна Уайт да освободи Том Аспинал от договора му с UFC и ще му гарантирам писмено, че ще платя на Том Аспинал минимум – вероятно пет пъти повече – но минимум три пъти повече от това, което Дейна Уайт му плаща. Мисля, че за един трудолюбив човек от работническата класа, който заслужава всяко пени заради това, на което подлага тялото си, както видяхме наскоро, Дейна Уайт трябва да се радва за Том Аспинал, че ще получи такава сделка. Така че бих искал да предложа това.“

Еди Хърн: Договорът на Том Аспинал с UFC е позорен

„Бих искал да предложа Дейна Уайт да се зарадва за Том Аспинал, който е изключително нещастен, и да го освободи от задълженията му към UFC, за да му позволи да излезе и да спечели значително повече за себе си и семейството си, защото нали Дейна Уайт е такъв? Той би се радвал за Том. Ето това бих искал“, добави промоутърът.

Аспинал и боксьорът Конър Бен са ключови фигури във враждата между Хърн и Уайт. Аспинал се стреми да увеличи максимално потенциалните си приходи, след като ще бъде повишен до безспорен шампион през 2025 г., а Бен подписа сделка на стойност 15 милиона долара с Уайт за един-единствен боксов мач под егидата на Zuffa.

В момента Аспинал е извън строя, тъй като се възстановява от контузии в очите, получени в битката му със Сирил Ган на UFC 321 миналия октомври. Преди този двубой Аспинал също страдаше от липса на активност, докато лобираше за мач с Джон Джоунс, който така и не се осъществи. Хърн вижда всичко това като лошо управление на кариерата на боеца.

„Ситуацията с Том е, че той има договор с UFC, но за негово нещастие е подписал контракт, който го прави един от най-зле и грубо недоплатените спортисти, които някога съм виждал в комерсиалния свят на спорта“, каза Хърн. „Затова мисля, че е справедливо, тъй като Дейна обича да вижда как бойците получават своята възможност и печелят колкото се може повече пари, както сам каза, той всъщност да позволи на Том да го направи, защото това е просто неприемливо.“

„Гледам това момче, Том Аспинал, гледам какво печелят атлетите в бойните спортове по света и ще бъда честен с вас – абсолютно отвратително е колко му плащат и нещата трябва да се променят.“

В момента Хърн е в спор с Бен, като промоутърът твърди, че боксьорът му дължи пари за минали заеми – обвинение, което Бен отрича. Ако Уайт се съгласи да освободи Аспинал, Хърн е готов да остави ситуацията с Бен в миналото.

„Ще направя размяна“, каза Хърн. „Ще се откажа от всичките им проблеми по правния казус с Конър Бен, ако освободят Том Аспинал. И ще го направя писмено – той ще печели пет или шест пъти повече пари, но ще напиша черно на бяло, че Том Аспинал ще изкарва минимум три пъти повече, отколкото по настоящия си договор. Ето. И тогава всички можем да празнуваме един велик атлет, велик боец и човек, който заслужава, както каза Дейна, да изкара колкото се може повече пари от спорта.“

