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Шефът на Формула 1 практически гарантира завръщане в Германия

  • 7 авг 2026 | 14:18
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Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали практически потвърди, че надпреварата за Гран При на Германия ще се завърне в календара на световния шампионат, но без да се ангажира в конкретен срок за това.

Италианецът говори пред медиите по време на конференция, обвързана с публикуването на финансовите отчети на Либърти медия за второто тримесечие на 2026 година. В своя коментар Доменикали засегна и темата за Гран При на Германия.

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„Определено ще се случи“, заяви италианецът по темата с Гран При на Германия. „Мисля, че Германия иска от нас да мислим в средносрочен план, ако те ще се връщат в календара.“

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Теоретично първата възможност за включването на Германия в календара с по-постоянен договор ще бъде през 2029 година, тъй като тогава може да се отвори една позиция в програмата. Както е известно догодина в графика ще влязат Португалия и Турция, като контрактът на „Портимао“ е за само две години, докато този на Турция – за пет.

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За последно Германия прие Формула 1 през 2020 година, когато на „Нюрбургринг“ се проведе Гран При на Айфел. Иначе последната Гран При на Германия беше на „Хокенхайм“ година по-рано.

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Снимки: Gettyimages

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