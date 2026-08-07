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Формула 1 отчете сериозен финансов удар заради конфликта в Близкия изток

  • 7 авг 2026 | 12:24
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Собственикът на Формула 1, Либърти Медия, разкри финансовите си резултати за второто тримесечие на 2026 година, които показват ясен спад в приходите след сътресенията в календара, предизвикани от конфликта в Близкия изток.

Последните данни, публикувани от Либърти Медия, обхващат периода до края на второто тримесечие на 2026 година. Не е изненадващо, че в сравнение с данните към 30 юни 2025, Формула 1 е претърпяла значителна финансова загуба, тъй като през първите шест месеца на годината са се провели три състезания по-малко спрямо същия период на миналата година.

Още преди началото на кампанията в графика бяха предвидени по-големи паузи. Конфликтът в Близкия изток обаче доведе до липсата на състезания през април, когато първоначално трябваше да се проведат надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия.

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В резултат на това Либърти Медия отчете спад на приходите с 15%, достигайки 1,381 милиарда долара в сравнение с първите шест месеца на 2025 г. Оперативната печалба на компанията е 180 милиона долара, докато коригираната оперативна печалба преди амортизация (OIBDA) е намаляла с 30% до 311 милиона долара спрямо същия период на 2025.

Загубите бяха до голяма степен очаквани поради промените в календара. Въпреки това Формула 1 вече потвърди плановете си Гран При на Бахрейн да се проведе на 4 октомври в Малайзия. Докато Гран При на Саудитска Арабия няма да се състои, а решението за състезанията в Катар и Абу Даби все още предстои, спортът работи с идеята да проведе поне 22 надпревари.

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„Този сезон показа най-доброто от нашия спорт със състезателна конкуренция и завладяващи истории, които стимулират силен ангажимент от страна на феновете, като посещаемостта, аудиторията и дигиталните импресии бележат ръст от началото на сезона“, заяви главният изпълнителен директор на спорта, Стефано Доменикали.

„Нашият спорт продължава да демонстрира своята адаптивност и креативност – Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия след споразумението, обявено миналата седмица.

„Партньорството ни с Apple продължава да дава положителни резултати, като гледаемостта се е увеличила на годишна база от началото на сезона, а общият брой гледани часове е нараснал с 13%. Продължаваме да виждаме инерция в целия ни бизнес, включително подписването на знаково 10-годишно удължаване в Лас Вегас и работата с уважавани партньори като ServusTV и Пирели.

„Оставаме фокусирани върху укрепването на основите на нашия спорт заедно с отборите и ФИА, за да предоставим възможно най-доброто изживяване за нашите фенове по целия свят, както на пистата, така и извън нея“, каза още италианецът.

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Снимки: Imago

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