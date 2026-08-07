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Франческо Баная: Не беше леко лято след изненадващата операция

  • 7 авг 2026 | 11:41
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Франческо Баная: Не беше леко лято след изненадващата операция

Пилотът на Дукати Франческо Баная разкри, че е преминал през „нелека лятна пауза“, след като се е подложил на неочаквана операция заради синдром на компартмента, известен още като „arm pump“.

Неубедителната първа половина на сезон 2026 в MotoGP бе последвана от трудна почивка за италианеца. Операцията беше извършена малко след Гран При на Германия, с която приключи първата част от шампионата. Баная сподели, че му се е наложило да „работи много“ по време на паузата между състезанията в Германия и предстоящата този уикенд Гран При на Великобритания, за да възстанови състоянието на ръката си.

„Мисля, че не беше лесна лятна пауза. Трябваше да работя много върху ръката. Смятах, че проблемът ми влияе по-малко, но операцията беше доста тежка. Наложи се да работя усилено, имах само четири дни почивка, а всеки ден във фитнеса беше интензивен. Но мисля, че се справихме добре и сме почти готови да се борим. Ще видим“, разкри двукратният световен шампион.

„Ако ме познавате, знаете, че не съм човек, който обича да споделя такава лоша информация пред камерите. Никога през цялата си кариера не съм имал този проблем с ръцете – никога. Тази година, когато имаме известни затруднения с мотора, се наложи.

„Проблемът започна в Херес, когато трябваше да спра. Причината не беше ръката, а друг проблем“, добави още Баная.

Според Кейси Стоунър, Франческо Баная е "изтеглил късата клечка" след титлите си в MotoGP
Според Кейси Стоунър, Франческо Баная е "изтеглил късата клечка" след титлите си в MotoGP

Сред членовете на академията за пилоти VR46, Баная е едва вторият състезател, претърпял операция за този синдром, като другият е Челестино Виети. Въпреки това той твърди, че по време на тренировки е един от пилотите с „най-малко проблеми“. Пилотът на Дукати е успял да кара два пъти след операцията, преди да пристигне на „Силвърстоун“.

„Направих две сесии. При първата не успях да карам, направих само две обиколки и спрях. При втората направих 30 обиколки и беше малко по-добре, а това беше преди 10 дни. Така че се надявам състоянието ми да се е подобрило. Карането на мотор от MotoGP е напълно различно в сравнение с Panigale, но трябва да кажа, че при спиране Panigale е по-труден, защото трябва да използваш повече сила. Така че ще видим. Може би за първи път ще използвам болкоуспокояващи“, обясни италианецът.

Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?
Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?

Фокусирайки се по-конкретно върху уикенда на „Силвърстоун“, Баная изрази известни притеснения относно потенциала си за Гран При на Великобритания от техническа гледна точка.

„Това е трудна писта, но също така е една от любимите ми, така че ще видим. Просто знам колко важни са настройките тук, колко е важно да имаш сцепление на задната гума, а това е основният ми проблем този сезон“, каза той.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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