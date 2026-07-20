Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА стартира новия сезон в efbet Лига с тежко гостуване на Славия - на живо от стадиона в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

  • 20 юли 2026 | 17:44
  • 1143
  • 0
Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Засилващия се интерес към българина Димитър Митов е станал причина Абърдийн да привлече германския вратар-ветеран Мариус Мюлер от Волфсбург, обяви мениджърът на шотландския тим Стивън Робинсън, цитиран от местния вестник aberdeenlive.news.

Попитан защо взимат втори вратар и то на зряла възраст, тъй като имат Димитър Митов под рамката, Робинсън призна, че иска да гарантира, че отборът ще има адекватен заместник след значителния интерес към Митов, появил се в последните седмици.

„Мариус е много опитен вратар, играл е на много високо ниво в Бундеслигата, така че той добавя истински опит, истинско качество към вратарската ни група и това е нещото, което искахме. Очевидно е, че има известен интерес към Дими и трябва да сме подготвени за всеки един развой“, коментира още Робинсън, този път пред вестник „Дейли Рекърд“.

Попитан къде точно е следващата дестинация на българския национален вратар, който през 2025-а година имаше решаващ принос за спечелената от тима Купа на Шотландия, Робинсън обаче твърди, че нищо конкретно не е решено относно Митов. И добави: „В момента очевидно има много слухове, много приказки, много агенти. Но не, нямаме нещо категорично точно днес“.

Абърдийн започва първенството на 1 август като домакин на Хартс, а до момента изигра два мача за Купата на лигата, като постигна победи над Брора Рейнджърс и над Куинс Парк (Глазгоу). Митов пази в първата среща, докато във втората получи почивка, уточнява БТА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Краят на чудесата

Краят на чудесата

  • 20 юли 2026 | 15:36
  • 5853
  • 7
За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

За първи път отбор ще може да защитава световната си титла у дома

  • 20 юли 2026 | 15:12
  • 1665
  • 0
Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

Малдини не се бави: вече е предложил на Гуардиола да поеме Италия

  • 20 юли 2026 | 14:52
  • 5603
  • 6
Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

Как Испания разби 36-метровия бункер на Аржентина, за да стане световен шампион

  • 20 юли 2026 | 14:39
  • 2107
  • 1
Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

Инфантино лично връчи на играчите на Испания най-новото отличие на ФИФА

  • 20 юли 2026 | 14:38
  • 2868
  • 2
От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

От Астън Вила се похвалиха с привличането на заместник на Тилеманс

  • 20 юли 2026 | 14:18
  • 2699
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

  • 20 юли 2026 | 18:11
  • 5250
  • 2
Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 43210
  • 67
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 30364
  • 31
Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

  • 20 юли 2026 | 16:25
  • 4276
  • 16
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 1322
  • 1
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 14606
  • 5