Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

Засилващия се интерес към българина Димитър Митов е станал причина Абърдийн да привлече германския вратар-ветеран Мариус Мюлер от Волфсбург, обяви мениджърът на шотландския тим Стивън Робинсън, цитиран от местния вестник aberdeenlive.news.

Попитан защо взимат втори вратар и то на зряла възраст, тъй като имат Димитър Митов под рамката, Робинсън призна, че иска да гарантира, че отборът ще има адекватен заместник след значителния интерес към Митов, появил се в последните седмици.

„Мариус е много опитен вратар, играл е на много високо ниво в Бундеслигата, така че той добавя истински опит, истинско качество към вратарската ни група и това е нещото, което искахме. Очевидно е, че има известен интерес към Дими и трябва да сме подготвени за всеки един развой“, коментира още Робинсън, този път пред вестник „Дейли Рекърд“.

Попитан къде точно е следващата дестинация на българския национален вратар, който през 2025-а година имаше решаващ принос за спечелената от тима Купа на Шотландия, Робинсън обаче твърди, че нищо конкретно не е решено относно Митов. И добави: „В момента очевидно има много слухове, много приказки, много агенти. Но не, нямаме нещо категорично точно днес“.

Абърдийн започва първенството на 1 август като домакин на Хартс, а до момента изигра два мача за Купата на лигата, като постигна победи над Брора Рейнджърс и над Куинс Парк (Глазгоу). Митов пази в първата среща, докато във втората получи почивка, уточнява БТА.

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