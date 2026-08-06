След разочарованието срещу Левски, Университатя (Крайова) стигна само до равенство във Финландия

КуПС и Университатя (Крайова) завършиха 1:1 в среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Гостите поведоха с попадение на звездата си Щефан Баярам, но финландците изравниха през второто полувреме.

Скандинавците бяха доста напористи в началните минути и вкараха гол в 5-ата минута, но той беше отменен заради засада. След това обаче Университатя взе инициативата. Малко преди края на полувремето Адриан Рус проби оп десния фланг и центрира, а Баярам отблизо засече топката в мрежата.

През второто полувреме Университатя загуби средата на терена. Румънците често бъркаха елементарни подавания и това създаде условия КуПС да ги притисне. На няколко пъти домакините бяха близо до изравнителен гол, но Лауренциу Попеску направи важни спасявания.

Усилията на финландците бяха възнаградени в 72-рата минута. Тогава Томи Юри, който до миналия сезон играеше в Румъния, намери в наказателното поле Хайме Морено, а футболистът от Никарагуа се разписа за 1:1.

Снимки: gsp.ro

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