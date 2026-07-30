Голямо унижение за ФКСБ в Лигата на конференциите

Румънският гранд ФКСБ претърпя историческо унижение в реванша от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, губейки катастрофално с 1:4 при гостуването си на латвийския Ауда на стадион „Сконто“ в Рига. След като загубиха и първия мач в Букурещ с 2:3, румънците отпадат с общ резултат 3:7. Този позор оформи черната седмица за футбола в северната ни съседка, като дойде веднага след друг сериозен румънски провал в евротурнирите – отпадането на Университатя (Крайова) в Шампионската лига от българския Левски.

ФКСБ започна мача активно и създаде серия от чисти голови положения, главно чрез Даниел Бърлиджа, който обаче пропусна няколко чисти ситуации в двубоя. Противно на логиката на играта, домакините откриха резултата в добавеното време на първата част. В 45+1-вата минута, след неразбирателство и груба грешка между защитника Валентин Крецу и вратаря Щефан Търновану при банално центриране, Бартелеми Диедиу се възползва и вкара за 1:0.

След почивката гостите започнаха силно и натискът им даде резултат в 57-мата минута. След изпълнение на корнер и суматоха в наказателното поле на Ауда, появилият се като резерва Жоао Пауло Фернандеш прати топката в мрежата за 1:1.

Радостта на румънците обаче бе кратка. В 66-ата минута Бартелеми Диедиу премина с лекота през отбраната на ФКСБ и отбеляза своя втори гол в мача, правейки резултата 2:1.

В последните десет минути хаотичната игра на ФКСБ беше наказана още два пъти. В 83-тата минута Кадер Коне покачи на 3:1 с прецизен и красив удар. В даденото от съдията продължение (90+2-рата минута) Тин Хрвой оформи крайното 4:1, след като се разписа директно от свободен удар в горния ъгъл на вратата.

С този исторически успех скромният тим на Ауда продължава приказния си ход в Европа и се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там латвийците ще премерят сили с победителя от двойката между словенския НК Алуминий и албанския Динамо Сити. За ФКСБ пък остава големият срам от ранното отпадане.

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