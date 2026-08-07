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Вратарски трансфери в Бенковски

  • 7 авг 2026 | 08:54
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Вратарски трансфери в Бенковски

Бърза рокада на вратарския пост в навечерието на новия сезон на Североизточната Трета лига извършиха в Бенковски (Исперих). Димитър Илиев се раздели с клуба и пое в посока Добруджа (Добрич), като вече играе за тима във Втора лига. Ръководството на Бенковски реагира мигновено и привлече нов вратар. Това е опитният Венцислав Димитров. Той е роден през 1988 година и има огромен опит в професионалния футбол. Дълги години бе част от Етър, след това премина през редица отбори, сред които Академик Свищов, Литекс, Оборище Панагюрище, Павликени, но ще бъде запомнен и с 4-годишния си престой в Локомотив (Горна Оряховица). С екипите на Етър, Оборище и Локо (Горна Оряховица) има сериозен опит във Втора лига, а с екипа на Етър има мачове и в Първа лига през сезон 2012/2013 година.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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