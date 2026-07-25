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Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Бенковски надви Септември (Драгоево)

Бенковски надви Септември (Драгоево)

  • 25 юли 2026 | 23:09
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Бенковски надви Септември (Драгоево)

Бенковски (Исперих) се наложи у дома над Септември (Драгоево) с 2:0 в приятелска среща. Домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, дело на Хакан Шюкрю от дузпа. В края на мача, Марин Петков реализира второто попадение.

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