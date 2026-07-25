Бенковски надви Септември (Драгоево)

Бенковски (Исперих) се наложи у дома над Септември (Драгоево) с 2:0 в приятелска среща. Домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, дело на Хакан Шюкрю от дузпа. В края на мача, Марин Петков реализира второто попадение.

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