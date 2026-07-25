Бенковски надви Септември (Драгоево)

Бенковски (Исперих) се наложи у дома над Септември (Драгоево) с 2:0 в приятелска среща. Домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, дело на Хакан Шюкрю от дузпа. В края на мача, Марин Петков реализира второто попадение.
Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
Бенковски (Исперих) се наложи у дома над Септември (Драгоево) с 2:0 в приятелска среща. Домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, дело на Хакан Шюкрю от дузпа. В края на мача, Марин Петков реализира второто попадение.