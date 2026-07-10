Седем нови в Бенковски

Със седем нови футболисти се подсили Бенковски (Исперих) за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Става въпрос за вратаря Димитър Илиев (последно играл за Черноморец Балчик), защитниците Несин Салим (Академик Свищов), Мехмед Сабри (Черноломец Попово), халфовете Хюсеин Кельовлуев (Дунав Русе), Цветослав Петров (Черноломец Попово), Димитър Иванов (Лудогорец II Разград), нападателят Хакан Шюкрю (Чавдар Дивдядово).

Още няколко момчета са на проби. Ще получат шанс за изява в предстоящите мачове и тренировки от подготвителния период, за да докажат, че заслужават своето място в Исперих.

Снимка: fcbenkovskiisperih.com

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