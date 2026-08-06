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Левски с важна информация за феновете

  • 6 авг 2026 | 20:05
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От Левски излязоха с информация за феновете, които искат да подкрепят отбора в реванша с Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът е на 11 август, вторник, от 18:00 часа в Туркестан.

Ето какво написаха "сините":

"Привържениците, които ще присъстват на реванша от 3-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/2027 срещу "Кайрат" (Алмати) ще могат да вземат своите билети от офиса на ПФК "Левски" на ул. "Тодорини кукли" №47 в петък, 7 август от 12:00 до 16:00 часа.

В понеделник, 10 август привържениците ще могат да вземат своите билети пред централния вход на стадион "Туркистан Арена" между 18:30 и 20:00 часа местно време.

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В деня на мача - вторник, 11 август привържениците ще могат да вземат своите билети в хотел "Hampton by Hilton Turkistan" с адрес: улица Жолбарысхан 6A, Түркістан 161200, Казахстан от 14:00 до 16:00 часа, местно време.

Срещата е във вторник, 11 август от 18:00 часа българско време на стадион "Туркистан Арена" в Туркистан, Казахстан."

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