Иван Кочев: Да продължим израстването си

След силното представяне през миналия сезон, сега Марица (Милево) гледа вероятно по-уверено към предстоящата кампания в Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Иван Кочев коментира пред Sportal.bg нагласата в поверения му тим.

„Привлякохме футболисти, разделихме се с други, които досега бяха при нас. Дали сме случили, в предстоящите мачове ще се разбере. Смятам, че имаме потенциал и качество. Доволен съм от отношението на футболистите в подготовката. Трябва да запазим тона поведение, защото шампионатът ще е оспорван между равностойни отбори. Очаквам труден старт в Димитровград. Важно е да затвърдим досегашното представяне и да надградим. ФК Ямбол, Спартак (Пловдив) и Крумовград ще се борят за първото място. Пожелавам на всички отбори играчите им да са здрави и да демонстрират професионално отношение, въпреки че сме в аматьорския футбол“.

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