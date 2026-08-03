Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Да продължим израстването си

Иван Кочев: Да продължим израстването си

  • 3 авг 2026 | 18:15
  • 293
  • 0
Иван Кочев: Да продължим израстването си

След силното представяне през миналия сезон, сега Марица (Милево) гледа вероятно по-уверено към предстоящата кампания в Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Иван Кочев коментира пред Sportal.bg нагласата в поверения му тим.

„Привлякохме футболисти, разделихме се с други, които досега бяха при нас. Дали сме случили, в предстоящите мачове ще се разбере. Смятам, че имаме потенциал и качество. Доволен съм от отношението на футболистите в подготовката. Трябва да запазим тона поведение, защото шампионатът ще е оспорван между равностойни отбори. Очаквам труден старт в Димитровград. Важно е да затвърдим досегашното представяне и да надградим. ФК Ямбол, Спартак (Пловдив) и Крумовград ще се борят за първото място. Пожелавам на всички отбори играчите им да са здрави и да демонстрират професионално отношение, въпреки че сме в аматьорския футбол“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Академия БФС отвори врати за първия си випуск

  • 3 авг 2026 | 16:37
  • 480
  • 0
Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

  • 3 авг 2026 | 16:32
  • 5931
  • 0
Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

Алдаир: Крайната ни цел е да достигнем възможно най-далече

  • 3 авг 2026 | 16:20
  • 2531
  • 2
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17699
  • 39
Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 3 авг 2026 | 16:01
  • 543
  • 0
ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

  • 3 авг 2026 | 15:27
  • 15909
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 11790
  • 39
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 17699
  • 39
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 41846
  • 156
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 37167
  • 69
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 9175
  • 9
Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 3 авг 2026 | 18:44
  • 1169
  • 1