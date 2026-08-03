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Наставникът на Кайрат говори преди битката с Левски - на живо с пресконференцията и откритата тренировка на казахстанския тим
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Господин Мирчев: Вярвам във футболистите, не се притеснявам за поста си

Господин Мирчев: Вярвам във футболистите, не се притеснявам за поста си

  • 3 авг 2026 | 17:47
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Господин Мирчев: Вярвам във футболистите, не се притеснявам за поста си

Левски (Карлово) реализира подем през последната кампания на Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Господин Мирчев, коментира пред Sportal.bg нагласата за предстоящия сезон. 

„Не сме готови на сто процента. Привлякохме нови футболисти. Не ни стигна времето за сработване на състава. Това е и една от причините за посредствени резултати в контролите, които изиграхме. Въпросните резултати не ме притесняват. Изпробвахме различни схеми на игра. Дори при победата в последния ни приятелски мач, видях пропуски в представянето ни. Поемам отговорност. Знам обаче, че имаме добри играчи. Трудно ще влезем в първенството. Трябва да сме концентрирани, защото съперниците стегнаха отборите си. Очакват ни оспорвани битки. Крумовград се е прицелил във върха, но има и други, които ще следват същата цел. Нека феновете в Карлово да знаят, че не се притеснявам за мястото си. Въпреки негативните резултати в контролите, ще направим възможното да покажем, че сме боеспособен отбор. Вярвам в потенциала му“.

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