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ОФК Хасково ще играе с гърци

  • 26 юли 2026 | 14:57
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ОФК Хасково ще играе с гърци

ОФК Хасково договори международна контрола. „Червените“ ще се изправят срещу спечелилия промоция за второто ниво на гръцкия футбол Пантракикос Комотини. Приятелската среща е насрочена за вторник, 28 юли, от 18:30 часа и ще се изиграе на стадион „Хасково“.

Пантракикос предстои да запише своя сезон номер 20 във второто ниво на гръцкия футбол, след като спечели една от групите в трета дивизия и се завърна сред професионалистите в южната ни съседка. За малко над 60 години съществуване отборът има и 6 кампании в елита, като последната от тях беше сезон 2015/16 г..

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До този момент ОФК Хасково записа победа, равенство и загуба в трите си контроли, а след срещата с Пантракикос го чака двубой с Розова долина (Казанлък).

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