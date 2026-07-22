Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

Новият сезон 2026-2027 година на Югоизточната Трета лига започва интригуващо. Това отреди изтегления преди малко жребий. Вицешампионът от последното първенство Марица (Пловдив) приема коравия Загорец (Нова Загора). Нефтохимик (Бургас), трети в класирането на последната кампания ще е домакин на Ботев II (Пловдив). Едноименният тим на Ямбол ще гостува на винаги неудобния Розова долина (Казанлък). Финалистът за купата на Аматьорската лига Марица (Милево) ще играе в Димитровград. Солидният Левски (Карлово) приема амбициозния новак Крумовград. Първенството започва на 8 август и в него ще участват 18 отбора.
Югоизточна Трета лига – първи кръг
8 август (събота):
ОФК Хасково (Хасково) – Гигант (Съединение)
Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)
Марица (Пловдив) – Загорец (Нова Загора)
Спартак (Пловдив) – Созопол (Созопол)
Родопа (Смолян) – Локомотив II (Пловдив)
Левски (Карлово) – Крумовград
Димитровград (Димитровград) – Марица (Милево)
Атлетик (Куклен) – Секирово (Раковски)
Нефтохимик (Бургас) – Ботев II (Пловдив)