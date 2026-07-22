Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Югоизточна Трета лига
  3. Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

  • 22 юли 2026 | 14:29
  • 1012
  • 0
Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

Новият сезон 2026-2027 година на Югоизточната Трета лига започва интригуващо. Това отреди изтегления преди малко жребий. Вицешампионът от последното първенство Марица (Пловдив) приема коравия Загорец (Нова Загора). Нефтохимик (Бургас), трети в класирането на последната кампания ще е домакин на Ботев II (Пловдив). Едноименният тим на Ямбол ще гостува на винаги неудобния Розова долина (Казанлък). Финалистът за купата на Аматьорската лига Марица (Милево) ще играе в Димитровград. Солидният Левски (Карлово) приема амбициозния новак Крумовград. Първенството започва на 8 август и в него ще участват 18 отбора.

Югоизточна Трета лига – първи кръг

8 август (събота):

ОФК Хасково (Хасково) – Гигант (Съединение)

Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)

Марица (Пловдив)Загорец (Нова Загора)

Спартак (Пловдив)Созопол (Созопол)

Родопа (Смолян)Локомотив II (Пловдив)

Левски (Карлово) – Крумовград

Димитровград (Димитровград) – Марица (Милево)

Атлетик (Куклен)Секирово (Раковски)

Нефтохимик (Бургас) – Ботев II (Пловдив)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

  • 22 юли 2026 | 15:31
  • 702
  • 1
Второ ново попълнение в ОФК Несебър

Второ ново попълнение в ОФК Несебър

  • 22 юли 2026 | 15:12
  • 567
  • 0
Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

  • 22 юли 2026 | 14:59
  • 805
  • 0
Струмска слава с тежко поражение от израелци

Струмска слава с тежко поражение от израелци

  • 22 юли 2026 | 14:41
  • 619
  • 0
Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

  • 22 юли 2026 | 14:37
  • 841
  • 2
Левски и ЦСКА в десетката на най-посетените мачове в първия кръг на евротурнирите

Левски и ЦСКА в десетката на най-посетените мачове в първия кръг на евротурнирите

  • 22 юли 2026 | 14:09
  • 3270
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 28813
  • 48
Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

Още един нападател аут за Левски срещу румънския шампион (групата на "сините")

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 20831
  • 18
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 27261
  • 31
Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

Левски излиза за добър резултат срещу шампиона на Румъния

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 23583
  • 89
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 5129
  • 11
Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

Найденов обяви Левски за фаворит, отсече: Българският шампион е по-добър

  • 22 юли 2026 | 10:38
  • 12276
  • 28