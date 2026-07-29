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Защо Марк Маркес още живее в Испания и плаща данъци там

  • 29 юли 2026 | 18:35
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Световният шампион в MotoGP Марк Маркес обясни защо предпочита да живее и да плаща данъци в Испания, а не в Андора, където налозите са много по-ниски.

„Всеки е свободен да решава къде иска да живее – заяви Маркес. – Предпочитам да живея в Испания, защото тук се чувствам най-щастлив.

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„След всичко, което съм преживял, след всички контузии, за мен е важно да съм близо до най-добрите лекари, физиотерапевти и също така, тук са и най-добрите условия за тренировки и подготовка.

„Плащам данъци в Испания, защото вярвам, че това е правилното решение за мен. Изкарвам достатъчно пари, за да живея добре и след като си платя данъците, така че това не е решаващ фактор за мен. За мен, условията и качеството на живот са по-важни от това да пестя пари от данъци.“

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Снимки: Gettyimages

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