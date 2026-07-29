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Хамилтън очаква да е по-силен във втората половина на сезона

  • 29 юли 2026 | 11:16
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Люис Хамилтън заяви, че очаква да бъде по-силен през втората половина на сезона във Формула 1 след позитивния за него начален период.

Седемкратният световен шампион в момента заема второ място в класирането при пилотите, радвайки се на най-конкурентния си период от известно време насам по време на втория си сезон с Ферари.

Въпреки че досега има само една победа на сметката си тази година, Хамилтън е завършвал в топ шест във всеки един кръг до момента. Това го оставя на 50 точки зад лидера в шампионата Андреа Кими Антонели, който има шест победи от началото на шампионата, но и две нули.

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„Първата половина [на сезона] беше невероятна, като се има предвид, че вероятно изоставахме с три или четири десети на правите по отношение на скорост и мощност“, каза Хамилтън.

„Знам, че момчетата работят усилено, за да донесат подобрения в тази насока. Въвеждахме новости уикенд след уикенд. Надяваме се да имаме още през втората половина и просто ще продължим да натискаме.

„Мисля, че втората половина ще бъде по-силна. Обикновено втората част [на сезона] е по-силен период за мен. Така че, както казах, наистина ще използвам това време, за да се презаредя и да се опитам да се върна по-силен, в по-добра форма и по-добре подготвен психически“, добави още британецът.

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Снимки: Gettyimages

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