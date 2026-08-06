Рони О'Съливан: Имам още два опита за осмата световна титла

Рони О’Съливан намекна, че предстоящият сезон може да бъде предпоследният му в професионалния снукър. Седемкратният световен шампион, смятан от мнозина за най-великия играч в историята, започна своя 35-и пореден сезон като професионалист на провелия се през миналата седмица „Шанхай Мастърс“.

50-годишният англичанин, който е печелил рекордните пет пъти турнира в Шанхай, победи с 6:1 участващия с „уайлд кард“ тийнейджър Лю Линхао в първия кръг, преди да бъде елиминиран с 4:6 на осминафиналите от тогавашния носител на титлата Кайрън Уилсън. По време на това поражение О’Съливан демонстрира характерната си магия, като направи сенчъри брейкове в три поредни фрейма и обърна резултата от 1:3 до 4:3 в своя полза.

The first 💯 of his 35th season.



Century number 1331 for Ronnie O'Sullivan.#ShanghaiMasters pic.twitter.com/QgLCXZipWg — WST (@WeAreWST) July 28, 2026

Той не е печелил професионална титла от повече от две години и половина, а за първи път в кариерата си остана без трофей от най-високо ниво в два последователни сезона. Въпреки тази суша О’Съливан сътвори няколко паметни момента през изминалата година. Най-забележителни сред тях бяха двата му максимални брейка от 147 точки по време на полуфинала на „Саудитска Арабия Мастърс“ през август миналата година и световният рекорд от 153 точки на World Open през март.

В разговор с пресслужбата на Световния снукър тур в Шанхай О’Съливан беше попитан за амбицията си да спечели безпрецедентна осма световна титла в модерната ера и по този начин еднолично да изпревари Стивън Хендри, който завоюва седемте си трофея през 90-те години.

Последната световна титла на О’Съливан дойде през 2022 г., когато победи Джъд Тръмп във финала. Оттогава той отпадна последователно на два четвъртфинала и един полуфинал, а при последното си участие загуби от Джон Хигинс в решаващ фрейм на осминафиналите.

Макар вече да е постигнал почти всичко в снукъра, О’Съливан отново потвърди желанието си да спечели осма световна титла. Той обаче осъзнава колко трудна е задачата и смята, че има още само две възможности да я изпълни.

„Бих се радвал да спечеля още едно световно първенство. Имам два опита“, заяви англичанинът пред Световния снукър тур. „Ако успея да намеря добър ритъм в играта си или да вляза във форма в Шефилд, никога не се знае. Ако не го направя тази или следващата година, със сигурност никога няма да се случи.“

Макар О’Съливан привидно да е поставил краен срок на амбициите си за нов триумф в „Крусибъл“, той отправи категорично предупреждение, че евентуално изпадане надолу в ранглистата би означавало окончателен край на пътя му на най-високото ниво. В момента О’Съливан, който през кариерата си е прекарал общо 389 седмици като номер едно в света, заема 14-ата позиция в световната ранглиста.

Кайрън Уилсън елиминира драматично Рони О'Съливан от Шанхай

Въпреки че се намира значително по-ниско, отколкото през по-голямата част от кариерата си, носителят на 23 трофея от турнирите на „Тройната корона“ все още е сред елитните 16. Играчите от тази група получават право да участват в големите турнири с покани и са поставени директно в по-късните кръгове на много от ранкинг надпреварите.

През настоящия сезон О’Съливан няма да губи особено голям брой точки от актива си в ранглистата. В класацията за класиране на световното първенство той в момента е проектиран на осмо място, а в предварителната ранглиста за края на сезона заема 11-а позиция. Това го поставя в добра ситуация да запази мястото си в топ 16 през цялата кампания, макар че при толкова много турнири в календара все още могат да настъпят сериозни промени.

Изпадането извън първите 16 би означавало пропускане на турнирите с покани „Шанхай Мастърс“ и „Мастърс“. При настоящите формати и правила това би принудило О’Съливан да преминава през квалификации за множество надпревари, за да достигне до основните им фази на големите арени, включително „Крусибъл“.

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Ако се стигне дотам, О’Съливан е категоричен, че това ще сложи край на престоя му в елита на снукъра:

„Няма да играя в квалификации. Няма да ме видите да ходя в Барнзли и да се опитвам да печеля квалификационни мачове и всички подобни неща. Ако това се случи, тогава очевидно кариерата ми приключва. Надявам се обаче да мога да продължа поне още два сезона.“

В първите си години като професионалист младият О’Съливан на няколко пъти заплашваше да се оттегли. Макар сегашните му мисли за край на кариерата да изглеждат много по-сериозни, те все пак могат да се променят.

„Доволен съм от кариерата си и от начина, по който се развиха нещата. Искам да се насладя на следващите две години. През 2028 г. ще направя нова оценка и ако нещата вървят наистина добре, може би ще продължа още малко. Трябва да бъда реалист. Вече съм на 50 години и ако играя два часа, след това се налага да лежа два или три часа. За мен е много трудно.“

Последната от рекордните 41 ранкинг титли на О’Съливан беше спечелена на „Световната Гран при“ през януари 2024 г. Той обаче ще има възможност да прекрати сушата в предстоящото издание на China Open през 2026 г. – турнир, който е печелил два пъти. В първия кръг негов съперник ще бъде Джаксън Пейдж.

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