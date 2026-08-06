Хендри за Тръмп: Все още е машина за победи

Стивън Хендри смята, че през този сезон Джъд Тръмп може да се завърне към най-добрата си форма. Седемкратният световен шампион направи равносметка на Шанхай Мастърс в най-новия епизод на подкаста Snooker Club.

Тръмп проведе сравнително тих сезон 2025/26 според собствените си високи стандарти, като спечели само една титла. Той обаче започна новата кампания по перфектен начин с триумф в Шанхай, след като победи Кайрън Уилсън на финала. В следващите два турнира в Китай Тръмп ще трябва да се бори, за да запази първото място в световната ранглиста, което заема от две години.

Хендри заяви:

„Може да се твърди, че вече не е толкова вълнуващ за гледане. Не поема същите рискове и не опитва ударите, които вероятно би изиграл преди десет години. Няма никакво съмнение обаче, че сега е много по-завършен играч, отколкото беше преди. Вече не всява страх у съперниците си с непрестанни атаки по начина, по който го правеше в миналото. Сега респектът идва от факта, че е номер едно в света – и играе като номер едно.

Джъд използва четири различни щеки през миналия сезон. Ако сега е намерил една, с която се чувства наистина добре, това може да означава неприятности за останалите. Той е машина за победи. Когато набере инерция, обожава да печели. Дори когато не играе добре, притежава навика да печели мачовете си. На мен ми харесваше да бъда номер 1 в света. Спечелването на световното първенство е невероятно, но за мен първото място в ранглистата означаваше, че съм бил най-добрият играч в света през целия сезон. Никога не беше приятно да загубя тази позиция, защото след това вече не се чувствах като най-добрия играч в света.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google