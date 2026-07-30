Станете снукър рефер чрез курса на Пролетина Величкова и Десислава Божилова

Асоциацията на снукър реферите в България Ви кани на курс за нови съдии.

Време на провеждане:

09.10 - 16:00-20:00

10.10 и 11.10 - 11:00-18:00

Място: Национална Снукър Академия (Национален стадион "Васил Левски", София)

Какво включва курса: Теоретична подготовка, обхващаща всички актуални правила на спорта.

Водещи курса: Десислава Божилова и Пролетина Величкова (сертифицирани за провеждането на обучения и изпити за снукър съдии към Европейската билярд и снукър асоциация-EBSA)

Цена: 260 евро

Какво влиза в цената: Tеоретично обучение, 3 практически сесии след приключването на курса, еднократно явяване на изпит за сертифициране след явяване на практическите сесии, чифт професионални ръкавици и позиционер, покриване на разходите по използване на залата за обучение. (Повторно явяване на изпит се доплаща 50 евро.)

Курсът е с предварително записване с лично съобщение към фейсбук страницата Bulgarian Snooker Referee Association и предплащане на 50% на място в Националната снукър академия (на стадион Васил Левски). Местата са ограничени.

Често задавани въпроси:

Ще мога ли да съдийствам мачове по снукър след завършването на курса?

Да, след курса ще можете да участвате на турнири по снукър в страната.

Ще получа ли сертификат за завършването на курса?

След преминаване на обучението следват практически тренировки за прилагане и усъвършенстване на наученото. Когато придобиете известен опит (минимум в рамките на трите тренировъчни сесии), ще получите възможност да се явите на изпит за придобиване на международен сертификат, ако желаете.

Имам ли ангажимент към Асоциацията на снукър реферите в България, след като завърша обучението?

Не. Разбираме, че не всеки ще иска активно да се занимава със съдийстване след курса и ще го премине само от любов към спорта.

Как мога да стана професионален рефер?

Първата крачка е да преминете обучението за нови рефери и да започнете да поемате наряди за национални турнири.

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