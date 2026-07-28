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  3. Кайрън Уилсън елиминира драматично Рони О'Съливан от Шанхай

Кайрън Уилсън елиминира драматично Рони О'Съливан от Шанхай

  • 28 юли 2026 | 20:04
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Кайрън Уилсън елиминира драматично Рони О'Съливан от Шанхай

Действащият шампион на Шанхай Мастърс Кайрън Уилсън продължи успешно защитата на титлата си, след като спечели последните три фрейма и победи Рони О’Съливан с 6:4. Уилсън, който отстрани същия съперник на четвъртфиналите в турнира и през миналата година, направи серии от 113 и 91 точки, за да поведе с 3:1 преди паузата.

Петкратният рекордьор по титли от Шанхай Мастърс О’Съливан, който спечели с 6:1 в първия кръг в понеделник, отговори по блестящ начин след подновяването на играта. Той реализира последователни брейкове от 100, 111 и 131 точки, за да обърне резултата и да поведе с 4:3. Бившият световен шампион Уилсън обаче отвърна със собствена впечатляваща серия. Той записа брейкове от 89, 79 и 97 точки и постигна четвъртата си победа над Ракетата в последните им пет срещи на голямата сцена.

В друг много интересен двубой от вечерната сесия световният №1 Джъд Тръмп започна новия сезон в World Snooker Tour с победа, след като надделя над Бари Хоукинс с 6:4. Настоящият шампион от Welsh Open Хоукинс показа намеренията си още в началото с брейк от 102 точки в първия фрейм. След това той спечели два поредни фрейма от двете страни на паузата и поведе с 3:2.

Тръмп, който спечели титлата в Шанхай преди две години, обаче беше много резултатен във втората половина на мача. Той направи серии от 106, 81 и 138 точки и спечели четири от следващите пет фрейма, за да продължи напред.

По време на следобедната сесия в Luwan Indoor Stadium започна вторият кръг, или осминафиналите, като два от мачовете бяха решени в последен фрейм.

Действащият шампион от Wuhan Open Сяо Гуодун направи максимален брейк от 147 точки в третия фрейм на мача си срещу Нийл Робъртсън. Това беше вече петият максимум в началото на професионалния сезон 2026/27 и четвъртият в кариерата на Сяо на това ниво. Световният №11, който в първия кръг навакса изоставане от 2:5 и спечели с 6:5, добави още серии от 74, 133, 95 и 94 точки, за да поведе с три фрейма при оставащи четири.

Австралиецът Робъртсън обаче направи впечатляващ обрат. Той спечели осмия фрейм, а след това серии от 115 и 62 точки му помогнаха да изравни и да стигне до решаващ фрейм, от който излезе победител.

На другата маса още един от най-титулуваните играчи в снукъра също изостана с няколко фрейма, преди да направи обрат и да спечели с минимална разлика. Трикратният световен шампион Марк Уилямс се оказа в изоставане от 0:3 срещу Крис Уейклин, но серии от 83, 73, 113 и 65 точки му помогнаха да стигне до победа с 6:5.

Следващият съперник на 51-годишния Уилямс ще бъде носителят на титлата Кайрън Уилсън в четвъртък. По време на сутрешната сесия в Далечния изток бяха изиграни и последните два мача от първия кръг. Джак Лисовски си осигури среща с Джон Хигинс, а Съ Дзяхуей продължи напред и ще се изправи срещу новия световен шампион У Идзъ.

Това ще бъде първият официален мач на У след триумфа му в „Крусибъл“ в началото на май.

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