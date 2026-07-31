Тръмп срази световния шампион и стигна финала в Шанхай

Световният номер едно Джъд Тръмп победи световния шампион У Идзъ с 10:6 и се класира за финала на „Шанхай Мастърс“, където ще се изправи срещу Кайрън Уилсън или Джао Синтонг.

Световният шампион от 2019 година Тръмп се стреми да спечели за втори път една от най-престижните поканни надпревари в снукъра. Той победи Шон Мърфи във финала през 2024 година, а преди това остана подгласник на Джон Хигинс през 2012-а, Кайрън Уилсън през 2015-а и Рони О’Съливан през 2017-а.

Асото в колодата добави титлата от „Германския Мастърс“ през 2026 година към колекцията си през миналия сезон, но успех в Шанхай би му дал отлична основа за още богата на трофеи кампания. След триумфа си тук през 2024 година той спечели „Саудитска Арабия Снукър Мастърс“ и Шампионата на Обединеното кралство.

На финала го очаква световният шампион от 2024 година Кайрън Уилсън или първенецът от „Крусибъл“ през 2025-а Джао Синтун. Двамата ще се срещнат във втория полуфинал утре. Неделният финал във формат „21 фрейма“ носи голяма награда от 210 000 паунда.

Първото участие на У след спечелването на световната титла през май приключи с поражение. Той победи Мърфи с 18:17, за да завоюва най-големия трофей в снукъра в „Крусибъл“, а в Шанхай отново се наложи над Магьосника – този път с 6:5 на четвъртфиналите.

Тръмп заслужи мястото си на полуфиналите с невероятна победа с 6:0 над Хигинс в предишния кръг. Той ограничи шотландеца до едва 37 точки в целия мач, като всички те бяха отбелязани във втория фрейм. Англичанинът пренесе тази форма и в следобедната сесия срещу У, която завърши при аванс от 5:4 в негова полза.

Когато играта бе подновена вечерта, Тръмп увеличи преднината си със серия от 91 точки за 6:4. У отговори със сенчъри брейк от 112 точки в следващия фрейм, но след това Тръмп също реализира 112 за 7:5. Той записа втори пореден сенчъри брейк в 13-ия фрейм, този път от 113 точки, и се оттегли на почивката с аванс от 8:5.

След подновяването на играта У продължи великолепното представяне със серия от 110 точки, но усилията му се оказаха напразни. Тръмп спечели следващите два фрейма и стигна до крайния успех с 10:6.

„Следобед беше трудно. Успях да завърша сесията с преднина. Вероятно резултатът трябваше да бъде 6:3, но не бях особено обезкуражен. Знаех, че играта ми е на необходимото ниво и че ще получа възможности. Въпросът беше просто да се възползвам от тях. За мое щастие той допусна малко повече грешки, отколкото в следобедната сесия“, заяви Тръмп.

„Винаги е добре да започнеш силно в Шанхай. Въпреки че това не е ранкинг турнир, той ти вдъхва увереност, защото се изправяш срещу най-добрите в света. Смятам, че ако отпаднеш рано в тази надпревара, може да започнеш да се съмняваш в себе си.

Не знам какво ще правя утре. Може би ще поиграя голф, но все още не съм мислил толкова напред. Може да потренирам малко, да поиграя голф или просто да изляза и да разгледам някои от забележителностите на Шанхай.

Мачът между Кайрън и Синтонг ще бъде страхотен. Който и да е мой съперник, финалът би трябвало да бъде вълнуващ. Дотук турнирът се развива добре за мен, но трябва да свършиш работата докрай.“

У заяви: „Ще продължа да анализирам областите, в които трябва да се подобря, и ще работя още по-усилено в тренировките. Вярвам, че мога да се справя с предстоящите турнири. Тази надпревара беше добро начало на сезона и ценна възможност за мен да натрупам игрова практика.

Надявам се Джао Синтонг да играе добре утре и титлата да остане в Китай. След като аз не успях да го направя, оставям задачата на него.“

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