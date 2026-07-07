Рони О'Съливан: Играйте Snooker 900, за да не се тормозите

Рони О’Съливан казва, че би насърчил децата да играят Snooker 900 вместо традиционния снукър, защото форматът е много по-лесен. Snooker 900 се играе във фреймове от 15 минути — 900 секунди — с часовник за удар и променени правила, включително „бяла в ръка“ при фаул.

След като първоначално включваше само аматьори, турнирите от формата 900 се разраснаха и водещи професионалисти вече участват в надпревари с този кратък формат. Най-голямото събитие досега беше Snooker 900 Global Championship през май, където О’Съливан победи Лука Бресел на финала в Рединг и спечели голямата награда от 25 000 паунда.

'I believe in it, and it's something I would encourage juniors to play. I wouldn't say go into Sheffield or go to China and go to them academies, that's too hard. That's like being in Oxford or Cambridge.'



Ronnie O'Sullivan on Snooker 900. More here👇https://t.co/qQIiBtV7Ny — Phil Haigh (@philhaigh_) July 7, 2026

„Джейсън измисли невероятен формат и наистина мисля, че е намерил златната среда за снукъра“, каза той. „Ако Джейсън успее да организира някакъв тур, да получи подкрепа или нещо подобно, сигурен съм, че това ще остане завинаги.“

О’Съливан, който е описван като „партньор в проекта“ Snooker 900, казва, че би насърчил младите играчи да се насочат към краткия формат вместо към по-популярната традиционна версия на играта.

„Това, което ми харесва в него, е, че не се намесва в самата игра, но я ускорява. Дава ѝ начален и краен час“, каза О’Съливан в интервю, излъчено по Pluto TV. „Така всички знаят къде се намират — играчите, феновете, телевизията, всеки, който участва. Това прави всичко много по-систематично, но все още има много добър снукър.

Просто мисля, че това е страхотен формат. Снукърът е трудна игра. Ако играеш традиционен снукър, това е тежка игра. Винаги съм казвал и продължавам да твърдя, че никога не бих казал на сина си: „Играй снукър.“ Опитвам се да го държа далеч от това. Но ако каже: „Искам да играя 900“, ще му кажа: „Да, добре.“ Вярвам в 900. Вярвам, че това е приятен снукър. Ако искаш болезнен снукър, отиди да играеш в тура на WST — това е Формула 1. Там е трудно, ще трябва наистина да стискаш зъби.

Но ако искаш да си като пилот в туристически автомобили, ако обичаш да караш, искаш да изкарваш прехраната си, да се забавляваш и просто да имаш добър живот — играй 900. Можеш да станеш най-добрият в света в 900. Затова вярвам в него и това е нещо, което бих насърчил юношите да играят. Нека синът ти отиде да играе 900. Не бих казал: „Отиди в Шефилд“ или „Отиди в Китай, в онези академии“ — това е твърде трудно.

Това е като да си в Оксфорд или Кеймбридж, нали разбирате. За много, много малцина. А ние искаме да насърчим всички. Условията са равни. Всеки може да го направи.“

Франсис има големи планове за Snooker 900, но засега форматът не може да предложи финансово възнаграждаваща кариера, каквато предоставя традиционният снукър. О’Съливан обаче се надява да бъде създаден тур, който да представя спорта по различен начин — такъв, който може да бъде по-привлекателен за по-младите поколения.

„За мен наследството ми би било, надявам се, да помогна за създаването на тур“, каза той. „Искаме да имаме летни лагери за юноши, където те да играят снукър, но само 900. В това вярвам и с това с радост бих се ангажирал. Искаме да ги привлечем още млади и да ги водим през целия път. Те имат избор — тенис, голф. Трябва да им дадем и снукър вариант, а аз искам да им дам здравословен снукър вариант. Смятам, че 15-минутните фреймове просто поддържат играта модерна. Това е нещо, зад което наистина се радвам да застана.“

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