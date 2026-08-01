Кайрън Уилсън поведе на Джао, но пропусна максимум

Защитаващият титлата си Кайрън Уилсън води с минималното 5:4 срещу китайския номер едно Джао Синтонг в полуфиналния им двубой на Шанхай Мастърс.

Англичанинът победи Джао на полуфиналите през миналата година, след което надделя над Али Картър с 11:9 в мача за титлата. Този уикенд той ще се надява на подобен развой.

Победителят от срещата ще се изправи срещу Джъд Тръмп във финала утре, който ще се играе във формат до 11 спечелени фрейма. Голямата награда е 210 000 паунда.

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След началните фреймове в следобедната сесия резултатът беше равен – 2:2. След почивката Джао реализира великолепен брейк от 139 точки, за да поведе, а след това спечели още един фрейм за 4:2.

Уилсън демонстрира характер и беше болезнено близо до максимален брейк в седмия фрейм. Той пропусна последната черна преди цветните топки и серията му приключи на 113 точки. След това Воина записа брейкове от 85 и 75 и поведе с 5:4 преди вечерната сесия.

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