Тръмп с лек аванс пред У на полуфиналите в Шанхай

Световният №1 Джъд Тръмп води с 5:4 срещу световния шампион У Идзъ след първата сесия от големия полуфинален сблъсък на Шанхай Мастърс. Тръмп преследва втора титла в Шанхай, след като вече спечели турнира през 2024 година с победа над Шон Мърфи във финала. Асото в колодата беше и подгласник през 2012 и 2015 година.

Той си осигури място на тазгодишните полуфинали след впечатляваща победа с 6:0 над Джон Хигинс снощи, като позволи на съперника си да отбележи едва 37 точки в целия мач. У участва едва за трети път на Shanghai Masters след стремителното си изкачване към върха на спорта. 22-годишният китаец дебютира в турнира през 2019 година с „уайлд кард“, когато загуби с 1:6 от Джак Лисовски.

Този път изключителният талант У се завръща у дома при далеч по-бляскави обстоятелства, след като през май стана вторият световен шампион на Китай с драматична победа с 18:17 над Мърфи във финала в „Крусибъл“. В повторение на този двубой той отново победи Мърфи, този път с 6:5 на четвъртфиналите вчера.

У започна по-силно в следобедната сесия и поведе с 2:0, преди брейкове от 82, 60, 26, 52 и 61 точки да помогнат на Тръмп да спечели четири поредни фрейма и да обърне до 4:2. У направи сенчъри брейк от 103 точки, за да намали изоставането си, но Тръмп отново възстанови аванса си при 5:3.

Последният фрейм беше решен по цветните топки, като У успя да го измъкне и така остави интригата напълно отворена преди вечерната сесия.

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