Джъд Тръмп с втора титла в Шанхай

Световният номер 1 Джъд Тръмп спечели Шанхай Мастърс за втори път в кариерата си, след като победи защитаващия титлата си Кайрън Уилсън с 11:6 на финала.

С успеха си Тръмп взе реванш за поражението с 9:10 от Уилсън във финала на Шанхай Мастърс преди 11 години – през 2015 г. Тогава турнирът беше ранкинг състезание, а Уилсън завоюва първата си титла в професионалния тур. Това беше едва третият двубой между двамата и една от началните глави на съперничество, което впоследствие се превърна в едно от големите в снукъра.

Двамата вече са се срещали 26 пъти в Световния снукър тур, а днешната победа даде на Тръмп предимство от 14:12 в преките им двубои. Предишната им среща беше във финала на Players Championship през 2025 г., когато Уилсън спечели с 10:9. Първата титла на Тръмп в Шанхай дойде през 2024 г., когато той победи Шон Мърфи с 11:5 на финала. Преди това англичанинът беше загубил финалите срещу Джон Хигинс през 2012 г., Кайрън Уилсън през 2015 г. и Рони О’Съливан през 2017 г.

С този успех броят на титлите на Асото в колодата от демонстративни турнири достигна десет, към които се прибавят и 31 ранкинг трофея. Според прогнозното класиране в края на сезона обаче той се очаква да бъде на шестата позиция, затова ще трябва да продължи в същата форма и в предстоящите ранкинг турнири, ако иска да запази първото място в света. Тръмп изглежда напълно способен да го направи, след като по пътя към титлата победи световния шампион У Идзъ с 10:6 на полуфиналите, разгроми Джон Хигинс с 6:0 на четвъртфиналите и се наложи над Бари Хоукинс с 6:4 в осминафиналите.

Поражението сложи край на смелата защита на титлата от страна на 34-годишния Уилсън. Миналата година Воина победи Али Картър във финала, но този път не успя да спечели турнира за втори пореден път. Той напуска Шанхай след победи над О’Съливан, Марк Уилямс и Джао Синтун, които се надява да се превърнат в основа за успешен сезон. Следобедната сесия премина под пълната доминация на световния шампион от 2019 г. Тръмп, който си осигури аванс от 7:3 и пое пълен контрол над срещата. Той задълбочи проблемите на Уилсън в началото на вечерната сесия, като спечели откриващия фрейм и поведе с 8:3.

Уилсън отговори с великолепен брейк от 103 точки, за да намали изоставането си, а след това спечели 13-ия фрейм по цветните топки и се доближи до 5:8. Следващият фрейм се оказа ключов. Играта отново стигна до цветните топки, а Тръмп вкара кафявата от средна дистанция и разчисти масата, за да открадне фрейма с последната черна. Брейк от 51 точки в 15-ия фрейм позволи на Тръмп отново да спечели по последната черна и да се доближи само на фрейм от победата при 10:5. Феноменален брейк от 134 точки на Уилсън запази мача жив. Отдихът за него обаче беше кратък. Серии от 34 и 43 точки на Тръмп в 17-ия фрейм се оказаха достатъчни, за да сложат край на двубоя и да му осигурят голямата награда от 210 000 паунда.

„Той ме победи в последните няколко финала. Беше хубаво да започна сезона по този начин и най-после да го надвия“, заяви 36-годишният Тръмп. „Този турнир е невероятен. Обичам да идвам в Шанхай. Това е първият турнир за годината и винаги има известна неизвестност относно това как ще играеш. Особено с предизвикателството от страна на Синтун и У Идзъ, това съперничество между нас е важно. Мисля, че Кайрън имаше известни затруднения в ранкинг турнирите през миналия сезон. Аз се представих прилично, но вече има хора непосредствено зад нас. Искаш да им покажеш, че все още си най-добрият в света, а за това е важно да печелиш големи турнири като този.

Обичам да бъда номер 1 в света. Това е нещо, което ме прави много щастлив. Ако предстои да се смъкна малко в ранглистата, винаги е хубаво да печеля престижни демонстративни турнири като Шанхай Мастърс. Последния път, когато спечелих в Шанхай, след това направих страхотен сезон. Трябва да печелиш подобни турнири, за да се изпитваш срещу най-добрите. Ако ги спечелиш, те ти дават и най-голяма увереност. Беше важно да започна добре. Направих го, а сега просто трябва да свърша и останалото.“

Уилсън заяви: „След първата сесия резултатът всъщност трябваше да бъде 5:5. Толкова добър е Джъд Тръмп. Ако му дадеш възможност, той ще те накаже, а когато усети кръв, тръгва да довърши съперника. Тази вечер сам си направих задачата прекалено трудна, но продължих да се боря.“

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