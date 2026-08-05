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  3. Теодор Салпаров - българският №1 в Шампионската лига

Теодор Салпаров - българският №1 в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 17:38
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Без никакво съмнение Теодор Салпаров е сред най-успешните и титулувани български волейболисти, оставил трайна следа както в националния отбор, така и на европейската клубна сцена.

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На 5 септември той ще каже "Довиждане" на любимата си игра. И ви кани на бенефис в столичната Арена "8888". Мачът ще може да гледате пряко пряко по bTV. Началото е 16,30 часа.

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Короната в неговата кариера идва през 2015 година, когато със Зенит (Казан) печели най-престижния европейски клубен трофей - Шампионската лига, а след финалната четворка в Берлин е избран за най-доброто либеро на турнира. Отличието го нарежда сред най-елитните защитници в световния волейбол и е признание за неговата изключителна игра, постоянство и лидерство на най-високо ниво. Единственият българин на този пост с подобна награда!

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Сашо Попов го прави либеро

Пътят му към този връх започва в школата на ЦСКА. Първоначално играе като нападател, но заради по-ниския си ръст перспективите на този пост са ограничени. Тогавашният старши треньор на мъжкия тим Александър Попов разпознава потенциала му като либеро - решение, което се оказва съдбоносно за бъдещата му кариера. Малко след това Салпаров получава повиквателна за младежкия национален отбор и започва да печели първите си индивидуални отличия.

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През 1999 година попада в разширения състав на мъжкия национален отбор, а през 2003 година дебютира на най-високо ниво, след като е повикан по спешност за финалите на Световната лига в Мадрид.

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Клубната му кариера преминава през едни от най-силните първенства в Европа. В руската Суперлига защитава цветовете на московския Луч, Газпром-Югра (Сургут), Динамо (Москва) и Зенит (Казан).

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След престоя си в Русия играе още за Галатасарай в Турция и за Лион във Франция, а през 2017 година се завръща в България като играещ спортен директор на Нефтохимик, с който печели шампионската титла още в първия си сезон.

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Най-големите клубни успехи идват именно със Зенит (Казан). Освен че печели три поредни титли в Шампионската лига (2015, 2016 и 2017), Салпаров достига и до най-високото индивидуално признание за защитник в турнира.

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Изборът му за либеро №1 на финалната четворка на Шампионската лига през 2015 година е едно от най-престижните отличия в европейския клубен волейбол и палмата във визитката му.

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С националния отбор на България Салпаров също записва впечатляващи успехи. През 2012-а година достига до четвърто място на Олимпийските игри в Лондон, където е отличен за най-добър защитник на олимпийския турнир. България завършва на четвърто място и в Световната лига, и на Европейското първенство през 2013 година.

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Основни отличия и постижения

Либеро №1 на Финалната четворка на Шампионската лига (Берлин, 2015);

Трикратен победител в Шампионската лига със Зенит (Казан) – 2015, 2016 и 2017;

Сребърен и бронзов медалист в Шампионската лига с Динамо (Москва);

Най-добър защитник на Олимпийските игри в Лондон (2012);

Бронзов медалист от световното първенство (2006);

Бронзов медалист от Световната купа (2007);

Бронзов медалист от европейското първенство (2009);

Носител на Купата и Суперкупата на Русия с Динамо (Москва);

Двукратен шампион на България и носител на Купата на България с ЦСКА;

Шампион, носител на Купата и Суперкупата на България с Нефтохимик.

btvsport.bg

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