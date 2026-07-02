Криско се включва в бенефиса на Теодор Салпаров

Една от най-популярните музикални звезди на България - Криско, ще бъде специален участник в бенефиса на бившия волейболен национал Теодор Салпаров - "Една кариера - една легенда", която ще се проведе на 5 септември в столичната зала "Арена 8888". Певецът е поредният гост, потвърдил участие, след носителя на "Златната топка" за 1994 Христо Стоичков и бразилските шампиони Данте Амарал и Серджо Сантос.

В следващите дни в продажба ще бъдат пуснати и ВИП-билетите за събитието, приходите от които ще бъдат дарени на благотворителната фондация "Слънчеви деца", която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности. VIP билетът ще осигурява:

- Премиум места в непосредствена близост до игралния терен, за да бъдете в центъра на емоцията.

- Специална бутилка селектирано вино, създадена специално за бенефиса – лимитирано издание в чест на Теодор Салпаров.

- Ексклузивен достъп до официалното афтърпарти, което ще се проведе в Историческия музей в Бояна, където ще имате възможност да отпразнувате вечерта заедно с легенди на волейбола, специални гости и приятели на Теодор Салпаров.

Бразилски легенди ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров

Бенефисът на Теодор Салпаров ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България.

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