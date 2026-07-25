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Община Вършец подарява безплатно посещение на деца на бенефиса на Теди Салпаров

  • 25 юли 2026 | 08:13
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По-малко от месец и половина остават до едно от най-вълнуващите събития във волейбола - бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера, една легенда“.

Събитието, което се организира на 5 септември от 16:30 часа в столичната "Арена София". Организаторите обещават истински спектакъл, който ще се превърне в страхотна загрявка за предстоящото Европейско първенство за мъже, на което София е домакин от 9 до 26 септември.

Въпреки че е роден в Габрово, емблематичният ни волейболист, който бе "сърцето и душата на Лъвовете", е тясно свързан с Вършец, като е израсъл. Самият Салпаров многократно е споделял, че именно там е прекарал детството си, научил се е да кара колело и е изградил приятелства, които поддържа и до днес.

Бенефисът на обичания Теодор Салпаров - пряко в каналите на bTV
Бенефисът на обичания Теодор Салпаров - пряко в каналите на bTV

В курортния град му отвръщат със същото, като го почитат и уважават. По случай неговият бенефис от местната власт правят страхотен жест на деца, трениращи волейбол в града. Община Вършец ще подари на всяко дете от Волейболен клуб „Вършец“, което желае да присъства, възможността да стане част от това незабравимо спортно събитие.

Новината бе обявена от кмета на града Иван Лазаров по време на специална среща с подрастващите на клуба в Общината. Повод за визитата са постигнатите спортни успехи в Държавното първенство по волейбол през сезон 2025/2026. Най-големият от тях бе дело на селекцията за момичетата под 12 години. Водени от треньора Ангел Тодоров, малките волейболистки на Вършец достигнаха до финалната четворка на Регион „Хемус“, завоювайки престижното четвърто място сред 12 отбора.

За курортния град, с население около 6000 жители, това е голям успех и повод за гордост. Бе отчетено, че конкуренцията е изключително сериозна, като повечето участници в региона представляват значително по-големи общини и областни центрове с по-широка база за подбор на състезатели.

Треньорът Ангел Тодоров сподели, че постигнатото класиране е резултат от много труд, постоянство, дисциплина и всеотдайност от страна на състезателките, които през целия сезон демонстрираха силен характер, спортсменски дух и желание за развитие. Той изрази своята искрена благодарност към Община Вършец за оказваната подкрепа и съдействие, както и за ежегодното финансиране на клуба от бюджета на oбщината, което създава условия за развитието на детско-юношеския волейбол и участието на състезателките в държавния спортен календар.

Освен страхотната новина за безплатното посещението на бенефиса на Салпаров, кметът Лазаров награди всяко дете от клуба със специална грамота за участие. Децата си тръгнаха и със специален подарък - най-новия модел волейболни топки „Микаса“, които да използват през ваканцията и да продължат да тренират.

Бенефисът на Теодор Салпаров ще бъде излъчен пряко по bTV в навечерието на европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и в България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg, Urbo и Eventim.

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