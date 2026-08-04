Благовест Катранджиев: Нашият коз ще бъдат опитните играчи

Волейболистите на Пирин (Разлог) излизат срещу шампиона Левски София в първия кръг на WINBET Супер Волей, отреди жребият за първенството. Старши треньорът на разложани Благовест Катранджиев говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че се надява на силен сезон, и, че разчита на добрият колектив и опита на състезателите си. Специалистът съобщи и кога стартира подготовката.

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"Излизаме срещу Левски в първия кръг - според мен това е един от фаворитите и през тази година. Отбор с добра селекция и играчи. Винаги играем добре срещу тях, надявам се да е така и в този първи мач, въпреки че в тези срещи в началото се играе трудно. Отборите са на различен етап от подготовката."

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"Съставът ни е доста по-различен от предишните години - много нови момчета, но смятам, че бързо ще свикнат и се надявам да изиграем един силен сезон. Важното е всички да са здрави. Почти сме приключили селекцията. Ще вземем и няколко млади момчета от школата, които да свикват с мъжете и да започват да играят на по-високо ниво. Нашият коз ще бъдат опитните играчи, които имат доста мачове, и, разбира се, публиката, която винаги ни подкрепя. Както и добрият колектив, който винаги сме имали в отбора", добави Катранджиев.

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Треньорът на Пирин съобщи, че отборът започва подготовка на 24 август.

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