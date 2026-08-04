Никола Градинаров и Кристиян Косев: Нямаше съмнение кой ще капитан!

Гости в епизод 137 на подкаста "Първо темпо" са бронзовите медалисти от европейското първенство за юноши до 18 г. Никола Градинаров и Кристиян Косев, като обсъдихме следните теми:
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха
Първите им стъпки във волейбола
Кога усетиха, че имат силите да се борят за медали?
Кой беше най-трудният мач на първенството?
Кой е най-ценният урок, който получиха?
Работата с Мирослав Живков като старши треньор
Изборът на капитан на отбора (Никола Великов)
Блиц въпроси - лидерите в съблекалнята, най-забавният и най-мълчаливият...Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google