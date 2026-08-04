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„Герена“ е готов за поредна силна европейска вечер – на живо с атмосферата и очакванията преди Левски – Кайрат
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  3. Никола Градинаров и Кристиян Косев: Нямаше съмнение кой ще капитан!

Никола Градинаров и Кристиян Косев: Нямаше съмнение кой ще капитан!

  • 4 авг 2026 | 19:33
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Гости в епизод 137 на подкаста "Първо темпо" са бронзовите медалисти от европейското първенство за юноши до 18 г. Никола Градинаров и Кристиян Косев, като обсъдихме следните теми:

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Първите им стъпки във волейбола

Кога усетиха, че имат силите да се борят за медали?

Кой беше най-трудният мач на първенството?

Кой е най-ценният урок, който получиха?

Работата с Мирослав Живков като старши треньор

Изборът на капитан на отбора (Никола Великов)

Блиц въпроси - лидерите в съблекалнята, най-забавният и най-мълчаливият...

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