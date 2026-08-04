Алексей Спиридонов: Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната?

Международната федерация по волейбол (FIVB) публикува съобщение, в което информира за разрешението руските волейболисти да се завърнат в международните състезания. Вече е известно, че както мъжкият, така и женският отбор ще вземат участие в турнира Лига на нациите през следващата година.

В същото време руската страна обяви, че от съображения за сигурност се отказва от участие в Световното първенство, което ще се проведе в Полша през 2027 г. Дори и да не го бяха направили, най-вероятно Полската волейболна федерация (PZPS) нямаше да даде съгласие за тяхното пристигане.

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Пред руските медии по повод това решение се изказа известният с противоречивите си коментари Алексей Спиридонов. „Смятам, че федерацията постъпи грешно, като отказа участие в Световното първенство в Полша! Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната? Трябва да играем!“, изрази недоволството си той.

„Вече играхме в Полша през 2014 г., когато възникна конфликтът с Крим. Не беше лесно. Е, играхме някак си, и какво от това? Трябва да отидем и да играем! Щяхме да бъдем фаворити, както винаги“, добави Спиридонов.

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