Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алексей Спиридонов: Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната?

Алексей Спиридонов: Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната?

  • 4 авг 2026 | 20:52
  • 225
  • 0
Алексей Спиридонов: Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната?

Международната федерация по волейбол (FIVB) публикува съобщение, в което информира за разрешението руските волейболисти да се завърнат в международните състезания. Вече е известно, че както мъжкият, така и женският отбор ще вземат участие в турнира Лига на нациите през следващата година.

В същото време руската страна обяви, че от съображения за сигурност се отказва от участие в Световното първенство, което ще се проведе в Полша през 2027 г. Дори и да не го бяха направили, най-вероятно Полската волейболна федерация (PZPS) нямаше да даде съгласие за тяхното пристигане.

Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027
Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

Алексей Спиридонов: Федерацията постъпи грешно

Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година
Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

Пред руските медии по повод това решение се изказа известният с противоречивите си коментари Алексей Спиридонов. „Смятам, че федерацията постъпи грешно, като отказа участие в Световното първенство в Полша! Щом ни позволиха да участваме, каква е разликата къде играем – в Полша, в Италия или на Луната? Трябва да играем!“, изрази недоволството си той.

„Вече играхме в Полша през 2014 г., когато възникна конфликтът с Крим. Не беше лесно. Е, играхме някак си, и какво от това? Трябва да отидем и да играем! Щяхме да бъдем фаворити, както винаги“, добави Спиридонов.

przegladsportowy.onet.pl

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Айкут Айдън премина в участник в Шампионска лига

Айкут Айдън премина в участник в Шампионска лига

  • 4 авг 2026 | 15:52
  • 932
  • 1
Сияна Гендузова прави крачка към женския отбор на Марица

Сияна Гендузова прави крачка към женския отбор на Марица

  • 4 авг 2026 | 14:49
  • 1092
  • 0
Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

  • 4 авг 2026 | 14:47
  • 1837
  • 1
Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

  • 4 авг 2026 | 13:26
  • 2904
  • 4
Монтана задържа още двама играчи

Монтана задържа още двама играчи

  • 3 авг 2026 | 21:14
  • 1666
  • 2
Португалия започна подготовка за ЕвроВолей 2026 без титулярния си разпределител

Португалия започна подготовка за ЕвроВолей 2026 без титулярния си разпределител

  • 3 авг 2026 | 17:51
  • 1426
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Кайрат

Левски 0:0 Кайрат

  • 4 авг 2026 | 20:46
  • 44326
  • 168
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 27483
  • 40
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 37093
  • 30
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 20889
  • 15
Шампионска лига: Играят се шест мача

Шампионска лига: Играят се шест мача

  • 4 авг 2026 | 20:59
  • 18906
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 24522
  • 38