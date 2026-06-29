Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бразилски легенди ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров

Бразилски легенди ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров

  • 29 юни 2026 | 16:32
  • 817
  • 1

Двама от най-великите волейболисти на XXI век Данте Амарал и Серджо Сантос ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров “Една кариера - една легенда”. Двамата велики бразилци ще гастролират в “Арена София” на 5 септември и ще бъдат с основна роля в отбора на чужденците.

Данте бе един от най-добрите нападатели в световния волейбол и основна фигура при олимпийската титла на Бразилия в Атина през 2004 година. Във визитката му личат още три поредни световни титли - 2002, 2006 и 2010 година и общо 7 титли в Световната лига. Най-важните индивидуални награди на Данте са тази за Най-добър нападател на Игрите в Атина и на Мондиала в Япония през 2006 г.

Серджо Сантос бе безапелационният номер 1 на поста либеро повече от десетилетие, като бе част от състава на Бразилия при световните титли през 2002 и 2006 и неизменна част от отбора, доминирал 7 пъти в Световната лига. Освен златото на Олимпиадата в Атина, Серджо добави в богата си колекция и тази от Игрите в Рио през 2016, когато на 41-годишна възраст бе избран и за Най-полезен играч на турнира.

Бенефисът на Теодор Салпаров “Една кариера - една легенда” ще бъде излъчен в ефира на bTV.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U22 с фалстарт срещу Италия на Евроволей 2026

България U22 с фалстарт срещу Италия на Евроволей 2026

  • 29 юни 2026 | 16:15
  • 1925
  • 9
Волейболните национали остават 8-и в световната ранглиста

Волейболните национали остават 8-и в световната ранглиста

  • 29 юни 2026 | 15:00
  • 1580
  • 0
България тръгна за Европейското за жени под 18 години

България тръгна за Европейското за жени под 18 години

  • 29 юни 2026 | 14:05
  • 789
  • 2
Лубе привлече чешка волейболна звезда

Лубе привлече чешка волейболна звезда

  • 29 юни 2026 | 13:36
  • 1021
  • 0
България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица

България е на 8-а позиция във VNL след втората седмица

  • 29 юни 2026 | 13:27
  • 9321
  • 5
Стоичков след победите на Никола Цолов и волейболистите: Обожавам такива дни!

Стоичков след победите на Никола Цолов и волейболистите: Обожавам такива дни!

  • 29 юни 2026 | 12:53
  • 5098
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 26412
  • 70
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 10100
  • 18
Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

  • 29 юни 2026 | 14:35
  • 34677
  • 93
Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

  • 29 юни 2026 | 15:51
  • 8606
  • 22
Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
  • 4145
  • 8
Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

  • 29 юни 2026 | 15:03
  • 13011
  • 0